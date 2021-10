JM ukáže nové akumulátory eLNO v závodním EV, na trhu už brzy

Mnoho společností i univerzitních týmů se snaží vyvinout akumulátory pro budoucnost. Jednou z nich je britská firma Johnson Matthey. Ta vyvinula spolu s německou společností EAS Batteries nové lithiové články typu eLNO, které využívají vyšší množství niklu a naopak snižují podíl kobaltu v katodě oproti typickým článkům v elektromobilech, jako jsou NMC. Firma zapracovala na vlastnostech katody na atomové úrovni, površích jednotlivých vrstev i stabilizátoru. Výsledkem by měl být akumulátor, který bude bezpečnější a s dobrou životností. Přesné údaje a vlastnosti nemáme, nicméně se hovoří o tom, že dnešní NMC články má energetickou hustotou překonávat o 20 %. Ty mívají okolo 260-270 Wh/kg, což znamená, že bychom se mohli dostat asi až někam k 320 Wh/kg na úrovni článků (otázkou ale je, jaké skutečné číslo použili autoři pro NMC). Akumulátory budou v cylindrickém formátu 602030.



Může to znít asi až moc optimisticky a možná také bude, nicméně Johnson Matthey není zrovna nějakým maličkým neověřeným startupem. Je to firma, která vyráběla akumulátory např. pro supersportovní McLaren P1. Také nejde o nějaké články, jejichž koncept byl teprve ověřen v laboratoři. Baterie už byly vyzkoušeny v pilotním provozu a vyzkoušeny několika zákazníky, od 31. října budou prezentovány v elektrické formuli na konferenci COP26 v Glasgow ve Skotsku. V Polsku se už pro ně staví továrna, která bude dokončena v roce 2022. Komerční výroba ve velkém pak bude zahájena v roce 2024. Jsou to sice skoro ještě 3 roky, ale ve světě baterií je to skoro jako "dnes". Další továrna bude postavena ve Finsku.

