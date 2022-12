John Carmack končí u Mety, prací zde na virtuální realitě je už unaven

Virtuální realita možná bude velkou věcí v budoucnosti, alespoň tomu věří Mark Zuckerberg, který ve společnosti Meta dělá vše pro vývoj svého Metaverse. Zda se více prosadí ta virtuální nebo rozšířená, to teprve ukáže až čas, metaverse může fungovat v podstatě s obojím. Jednou z velmi významných osobností, kteří ve společnosti Meta na vývoji VR pracovaly, je John Carmark. Tento slavný programátor se zasadil o takové legendární hry, jako jsou Doom, Quake, Wolfenstein 3D, ve firmě id Software stál i za vývojem o něco méně známějších titulů jako Commander Keen. Tyto hry byly známy svou efektivitou a vzhledem k úrovni grafiky běžely překvapivě rychle. A právě toto stojí také za jeho dalším kariérním postupem a změnou.



Carmack se v roce 2013 stal CTO ve firmě Oculus, přičemž o rok později firmu koupil Facebook (nyní Meta). Skoro desetiletí tak už pracuje v oblasti virtuální reality, i když ve svém úsilí polevil a v roce 2019 převzal jen poradní roli pro CTO. Místo toho se začal více soustředit na umělou inteligenci a jeho nový startup Keen Technologies. Nyní je už je jeho působení v Metě úplný konec, práce zde má dost a je z ní unavený.

V dlouhém dopise sice ocenil, že se firmě podařilo vytvořit headset Quest 2, který je téměř tím, čeho chtěl dosáhnout od začátku, velkým problémem je pro něj nízká efektivita. Dle jeho slov mohl být dříve a mrzí ho, že ostatní jsou spokojeni s tím, že se jde alespoň nějak kupředu, když on by chtěl jít mnohem rychleji. Jako člověk, který pracoval na optimalizacích celý život, ho dle jeho slov neefektivní věci bolí na duši. Říká, že Meta má šílené množství prostředků a lidí, ale neustále si sama podkopává nohy. Přestože má [Carmack] vliv na nejvyšších místech Mety, spousta věcí se začne dělat rok i dva poté, co na ně upozornil, a to celý proces strašně zdržuje. Ze své pozice by měl být schopen pohnout věcmi kupředu, ale konstantně se mu to nedařilo, sám uznává, že nebyl schopen přesvědčovat ostatní a boj s touto neefektivitou ho už unavuje. Nadále však věří v budoucnost VR a říká, že žádná jiná společnost k tomu nemá lepší pozici než Meta.