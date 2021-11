JPR: dodávky grafických karet vzrostly o 12 %, jak si stojí AMD a NVIDIA?

Jon Peddie Research tak udává, že na trh se za třetí kvartál tohoto roku dostalo o 12 procent více grafických karet, a to v meziročním srovnání. Čili dodávky příliš nevzrostly, když si uvědomíme, že v loňském třetím kvartálu se spíše ještě čekalo na nástup nových generací karet od AMD a NVIDIE.

Jak ukazuje obvyklý graf všímající si podílu firem AMD, NVIDIA a Intel na trhu s GPU a integrovanými GPU, polepšila si především NVIDIA, a to meziročně i mezikvartálně, zatímco AMD se dostalo alespoň na stejnou úroveň, kde bylo i před rokem, a to vše na úkor Intelu.

Za tím tak můžeme vidět především to, že trh s CPU mezikvartálně klesl o 23 procent, ale v meziročním srovnání vzrostl o 9 %. První polovina tohoto roku tak představovala pro trh s PC velkou vzpruhu a pak už nastal útlum. Co se týče dodávek GPU (vč. integrovaných), ty tím pochopitelně byly také ovlivněny, přičemž celkově šlo o pokles o 18 procent (mezikvartálně), což odnesl především Intel (-25,6 %) a AMD (-11,4 %), zatímco NVIDIA si polepšila o 8 %.

Ovšem jak je na tom podíl AMD a NVIDIE mezi samostatnými grafikami. Máme tu jeden z posledních kvartálů, kde v příslušném přehledu ještě nefiguruje Intel, přičemž AMD si alespoň udrželo svých 17 % z druhého čtvrtletí. Téměř celý zbytek pak patří NVIDII, respektive můžeme mluvit o celém zbytku, pokud uznáme, že podíl firmy Matrox či snad ještě i jiných firem je zanedbatelný.

A opět se z dalších úst dozvídáme nepříjemnou zprávu. Jon Peddie totiž také uvádí, že neočekává stabilizaci dodavatelského řetězce před koncem příštího roku a mezitím se máme připravit na několik překvapení, ovšem k tomu se ani náznakem nedozvíme, z jakého soudku by mohla být. Pak by to ale také nebyla překvapení, ale jde prostě o to, že lze očekávat další dopady koronaviru a kocoviny v dodavatelském řetězci, který dříve až příliš spoléhal na strategii just in time.



Zdroj: TZ JPR via TPU

