JPR: dodávky PC v závěru předchozího roku prudce rostly, ovšem co GPU?

Jon Peddie Research hlásí především to, že celkové dodávky GPU se mezikvartálně v posledním období roku 2020 zvýšily o 20,5 %. Do budoucna se navíc očekává, že v případě počítačů PC se budou více prosazovat samostatná GPU, která se budou za pět let instalovat do 21 procent počítačů. Nicméně trend je v tomto ohledu nejistý, neboť trh byl velice ovlivněn pandemií koronaviru, kvůli které mohly firmy zabývající se průzkumem trhu zahodit své modely a předpoklady, přičemž nově tento trh ovlivňuje i těžba kryptoměn a především Etherea, jak se píše ve zprávě od JPR

Je to vidět i na grafu, který ukazuje podíl firem AMD, NVIDIA a Intel na trhu se všemi GPU. Intel dokázal vzít část trhu jak AMD, tak i NVIDII, která ztratila 4,37 procent, čili asi dvojnásobek toho, co AMD. Za tím je právě prudký růst trhu s PC na konci minulého roku (dle JPR meziročně i mezikvartálně o cca třetinu), kdy Intel dokonce dokázal firmě AMD sebrat kus procesorového trhu navzdory trendu z posledních let a díky tomu a integrovaným GPU ve svých procesorech Intel rostl i na trhu s GPU. A není divu, když na trhu s PC rostly především dodávky notebooků, a to téměř o polovinu v porovnání s předchozím rokem, přičemž právě uživatelé notebooků se spíše než zájemci o desktopové PC spokojí s integrovanou grafikou.

Ovšem co se týče samostatných GPU (dGPU) na kartách, zde už je situace zcela odlišná. Podíl Intelu je stále zanedbatelný i přes jeho karty Iris Xe a jednoznačně vede NVIDIA, která svůj náskok oproti AMD navíc navýšila na poměr 82:18. Jenomže čísla od JPR zároveň říkají, že AMD dokázalo mezikvartálně navýšit dodaná iGPU i dGPU o 6,4 %, zatímco NVIDIA naopak ztratila 7,3 %.

Z toho tak jednoznačně vyplývá, že trh se samostatnými GPU se musel mezikvartálně smrsknout, neboť do čísel AMD promlouvají i prodeje integrovaných GPU v APU Ryzen, kdežto NVIDIA nic podobného nemá, čili v jejím případě se onen pokles musí týkat samostatných GPU. Ukazuje na to i mezikvartální změna v GPU Attach Rate (PC obsahující integrovanou i samostanou grafiku), a to -9,2 % a rovněž udávaný pokles na trhu s desktopovými AIB kartami s GPU (-3,9 %).

Tato čísla tak opravdu neukazují na to, že by byl polovodičový průmysl zdravý, neboť za normálních okolností by dodávky samostatných GPU musely naopak růst vzhledem k obrovskému zájmu. Jon Peddie sám se také vyjádřil na téma těžby Etherea s tím, že dle jeho názoru přijde Ethereum 2.0 velice brzy, což ukončí jeho těžbu na grafikách. Nakonec Peddie dodal, že "člověk by musel být blázen, aby dnes pro těžbu kryptoměn investoval do hi-endové grafiky s vysokou spotřebou".



