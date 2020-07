JPR: herní trh díky Covid-19 prudce roste ve všech segmentech

Společnost Jon Peddie Research (JPR) tak hlásá, že pandemie Covid-19 poslouží jako veskrze pozitivní faktor pro globální herní trh, a to konkrétně ten, který je spojen s PC, jemuž se věnuje její nová zpráva. Ještě konkrétněji jde o PCGHW, čili PC herní hardware, jenž v tomto roce navýší svou celkovou hodnotu o 3,6 miliard dolarů, a to znamená více než desetiprocentní nárůst ve srovnání s předchozím rokem.

Koláčový graf pak ukazuje, jak se tento trh dle JPR dělí na hi-end, střední třídu a low-end, přičemž právě hi-end představuje téměř poloviční podíl. Nicméně pod tuto kategorii JPR řadí třeba také monitory s rozlišením 1440p (a vyšším) a sestavy pro 60+ FPS, čili nemusí jít o hi-end dle obecných představ. Jde zde ale především o to, že letos prudce porostou všechny tři tyto segmenty trhu s herním PC hardwarem a nejvíce pak low-endový, a to o bezprecedentních 21,7 procent.

JPR pak mluví i o nebývalém zájmu o závodní simulátory, což je důsledek toho, jak se řada sportovních soutěží přesunula do virtuálního světa. Najednou se tak objevila řada lidí, kteří dosud o herní PC nezavadili, ale najednou si staví domácí PC pro hraní simulátorů v ceně až 5000 dolarů.

Celý trh s herním PC hardwarem se tak letos už velice přiblíží k hodnotě 40 miliard dolarů (přesněji 39,3 mld.), ale to neznamená, že příští rok bude tato hranice překročena. Nicméně růst by snad neměl být přerušen i přes nástup nových herních konzolí a také díky tomu, že do kategorie herního hardwaru se dle JPR už běžně dostávají také kamery a mikrofony studiové kvality, grabovací karty či studiové osvětlení, což je pochopitelně výbava pouze pro ty hráče, kteří zároveň figurují jako streameři. Logicky pak jde spíše o okrajovou záležitost vedle monitorů, grafických karet či periferií.

Růst herního trhu do budoucna může ovlivnit především celková ekonomická situace ve světě, čili prostě to, zda lidi budou mít pro hry a potřebný hardware dost peněz a zda vůbec budou mít práci.





