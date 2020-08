JPR: MS Flight Simulator přinese miliardy dolarů tržeb za hardware

Kombinace velice vyspělé grafiky, realisticky vymodelovaného světa umožňujícího se proletět nad známými oblastmi a celkově vyspělého letového modelu včetně počasí a jeho vlivů, to je ten hlavní důvod, proč Microsoft Flight Simulator sbírá velice vysoká hodnocení a nadšené ohlasy. A pokud si někdo stěžuje, pak jde většinou o technické problémy, s nimiž se u takového projektu dalo počítat, případně si neuvědomil, že jde o civilní letecký simulátor, anebo jde naopak o velice náročného nadšence, kterého irituje, že motor Cessny 172 se při letu na zádech nezadře.

Nicméně je zřejmé, že Microsoft Flight Simulator bude představovat velký úspěch, a to dle Jon Peddie Research nejen z hlediska prodejnosti samotné hry, ale také dle dopadů na prodeje hardwaru. Mnoho hráčů by si totiž na základě tohoto simulátoru mělo konečně vzpomenout na upgrade, a to zvláště ti nadšenci, kteří prahnou po hraní v rozlišení 4K nebo s VR headsetem. Počítá se ostatně také s podporou rozlišení 8K a na to už bude zapotřebí skutečný hi-end.

Dle Jon Peddie Research se tak právě kvůli této hře v příštích třech letech utratí nějakých 2,6 miliard dolarů jen za PC hardware, a to v rámci všech kategorií od low-endu po hi-end. Ovšem hardware patřící do oblasti hi-endu by se měl na celé sumě podílet nejvíce.

Firma také předpokládá, že během stejného období se prodá na 2,27 milionů kopií této hry, čili to hrubě vychází na více než tisíc dolarů na jednu kopii, a to počítaje i ty lidi, kteří kvůli Flight Simulatoru opravdu upgradovat nehodlají.

Jenomže tři roky jsou dlouhá doba, takže lze předpokládat, že během ní bude řada lidí do svého PC investovat a pak lze opravdu velice těžko určit, zda si někdo koupil nový hardware právě kvůli simulátoru, nebo spíše kvůli tomu, že vyšel nový Crysis. To lze samozřejmě pouze odhadovat.

JPR mimochodem uvádí, že brala v úvahu právě to, zda někdo bude utrácet své peníze specificky kvůli Flight Simulatoru, nebo jen částečně kvůli němu. A mezi onen PC hardware za 2,6 miliard dolarů mimochodem počítá celé sestavy anebo i nové procesory, monitory, joysticky a jiné ovladače, sedadla i VR headsety. Jde zkrátka o veškerý hardware včetně příslušenství.

Ceny souvisejících / podobných produktů: