JPR: trh s GPU se meziročně smrskl o 15 procent

Jedná se však o celý trh s GPU, čili včetně integrovaných GPU, což je na první pohled poznat z grafu dle toho, že v něm dominuje Intel. Ten tu má navrch právě díky svým procesorům, které obsahují integrovaná grafická jádra a dle toho lze tedy i tvrdit, že onen 15% meziroční pokles může jít na vrub především často zmiňovanému klesajícímu zájmu zákazníků o nová PC. Ostatně se také dozvídáme, že během čtvrtého loňského kvartálu nastal i 21% pokles dodávek nových procesorů x86.

Na druhou stranu, počet dodaných samostatných grafických karet šel naopak nahoru, a to o 3 procenta mezikvartálně a o 18 procent meziročně, ovšem zde srovnáváme oproti období z konce roku 2020, kdy se výroba Ampere a RDNA2 teprve rozjížděla.

Do budoucna se ale mohou těšit výrobci samostatných GPU (dGPU), mezi něž se nově zařadí také sám Intel, respektive už mezi nimi figuruje, ale jen díky prvním nesmělým pokusům (DG1). Penetrace dGPU totiž má dosáhnout 42 % během příštích pěti let, čili opravdu velké procento nových počítačů bude vybaveno silnou grafikou.



Co se týče rozložení sil s ohledem na všechna GPU (dGPU i iGPU), zde se v podstatě dlouhodobě nic moc nemění. Mezikvartálně šly dodávky GPU nahoru o 0,8 %, z čehož dle JPR těžilo především AMD s nárůstem o 4,7 %, dodávky Intelu vzrostly o 0,6 % a NVIDII naopak klesly o 2,2 %.

Pokud jde ovšem právě o dGPU, přičemž tento trh si aktuálně dělí v podstatě jen AMD a NVIDIA se zanedbatelným vkladem ostatních firem, AMD je pochopitelně stále v útlumu a prodává cca jedno GPU na čtyři od NVIDIE. Díky výše uvedenému vývoji si však AMD od NVIDIE vzalo dva procentní body zpět (mezikvartálně) a aktuálně ovládá 19 % trhu, čili zbylých 81 % patří NVIDII. Vidíme tak, že firma AMD skutečně nemluvila do větru, když loni říkala, že během druhého pololetí 2021 se dodávky jejích grafických karet zlepší. Na nějaký podstatný zvrat to ale pochopitelně nestačilo a stačit nemohlo.

A jaká je předpověď do dalších kvartálů? V tomto ohledu Jon Peddie, prezident JPR, mluví doslova o chaosu a překvapivém vývoji. Jinými slovy aktuálně nelze nic předvídat, a to kvůli dalším možným mutacím Covidu a především není vůbec jasné, v co se vyvine konflikt na Ukrajině.



