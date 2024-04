KAIST vyvíjí hybridní sodíkové baterie, s hustotou 247 Wh/kg se nabíjí za desítky sekund

Sodíkové akumulátory vypadají být slibnou alternativou k těm lithiovým. Sice mají zpravidla mírně nižší energetickou hustotu než Li-Ion LFP, které samy o sobě v tomto ohledu na tom nejsou příliš dobře, nicméně jsou založeny na mnohem hojnějším (a tedy i levnějším) sodíku, mají zpravidla lepší odolnost vůči nižším teplotám, jsou také většinou hodně bezpečné. V Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) se nyní zaměřili na jejich další vylepšování, nicméně v tomto případě došlo k opravdu výrazným průlomům. Podařilo se jim totiž vyrobit něco s vlastnostmi mezi baterií a superkapacitorem.



Jejich hybridní akumulátor se skládá z anody, která využívá materiálů vhodnějších spíše pro baterie, zatímco katoda je z materiálů, které jsou vhodnější spíše u superkapacitorů. I proto je označuje jako Sodium-Ion Hybrid Energy Storages (SIHES). Celé to naštěstí funguje dohromady a výsledky jsou vskutku hodně zajímavé.



Zatímco běžně se energetické hustoty sodíkových akumulátorů Na-Ion pohybují pod hranicí 160 Wh/kg, novinka z dílen KAIST se chlubí hodnotou 247 Wh/kg. To už se dostáváme na hodnoty typické pro slušné akumulátory Li-Ion NCA nebo NMC (ne nejlepší, ale rozhodně ty dobré). Zajímavý je ale údaj o max. podávaném výkonu na jednotku hmotnosti. Tato hodnota totiž činí 34.748 W/kg a přímo ovlivňuje rychlost nabíjení a vybíjení. U běžných baterií se tyto hodnoty obvykle pohybují ve stovkách W/kg.

Abychom si to dokázali trochu představit, tak si vezměme třeba 300 kg článků. To bychom se dostali na 74kWh akumulátor (300 kg × 247 Wh/kg), docela běžnou věc v elektromobilu. Ten by ale dokázal vybíjet se s 10,4 MW, tedy nabízet okolo 10.400 kW (300 kg × 34748 W/kg). Pokud by takový výkon dokázal držet po celou dobu nabíjení/vybíjení, znamenalo by to nabití/vybití během pouhých 26 sekund.