Kalendář Google získává tři roky slíbený filtr nevyžádaných pozvánek

Jednoduchost používání kalendáře s možností komukoli a kdykoli odeslat pozvánku do mailu u Google, která se v podstatě okamžitě objeví danému příjemci v kalendáři, je vykoupena i potenciálními problémy, které mohou nastat v případě různých spamových rozesílek. Uživateli tedy mohou klidně v mailu přistát tisíce pozvánek a zaplnit tak celý kalendář.

Kromě samotných pozvánek pak mohou samozřejmě události obsahovat různé odkazy na podvodné weby. Klikání na odkazy v událostech vlastního kalendáře totiž může působit relativně bezpečně, zvlášť pokud si uživatelé nebyli vědomi výchozího nastavení kalendáře, které právě takto vytvářet události umožňuje.

Již nějakou dobu se v konfiguraci nacházela i varianta přidávat do kalendáře pouze takové pozvánky, které příjemce manuálně potvrdí, nicméně s ohledem na nutnost navštívit rozšířené nastavení e-mailové schránky se nejednalo o něco, co by si většina uživatelů nakonfigurovala.

Řešení: pouze známí odesílatelé

Zhruba tři roky zpět se k celé záležitosti Google vyjádřil ve smyslu, že si je vědom této situace a „pilně pracuje“ na vyřešení. Teprve až nyní došlo k určitému vývoji, kdy byla oznámena aktualizace nastavení, ve kterém se u automatického přidávání události do kalendáře objevila další podmínka, že se jedná o odesílatele, kterého známe.

Co to tedy vlastně znamená? Pozvánky samozřejmě i po nastavení této volby můžeme dostávat i nadále od kohokoli, pouze se v našem kalendáři Google automaticky objeví (dle oficiálního popisu aktualizace) za předpokladu, že:

odesílatel pozvánky je ve stejné organizaci, resp. má stejnou doménu (neplatí pro osobní Gmail)



máme odesílatele pozvánky v adresáři

s daným odesílatelem pozvánky jsme již v minulosti komunikovali

Podle všeho to vypadá, že výchozí nastavení kalendáře ale zůstane stejné, jako bylo doposud, takže pokud nedojde ke změně nastavení, pozvánky se v kalendáři budou nadále zobrazovat automaticky. U placených účtů na vlastních doménách to ale jde ovlivnit na úrovni organizace v administraci (stejně jako většina výchozího nastavení), takže nové firemní účty mohou mít tady tuto variantu přednastavenou.

Předchozí možnosti (jak přidání po ručním akceptování pozvánky, tak automatické přidání od kohokoli) tedy nadále zůstávají v nastavení, současná změna vlastně pouze přidává tady tuto novou možnost.

Ne všichni uživatelé budou mít zřejmě tuto novou volbu v nastavení kalendáře úplně hned, ale mělo by k tomu dojít v následujících dvou týdnech.