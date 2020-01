Kamery Wyze přišly o jednu z hlavních funkcí, a to jen kvůli akvizici

Pokud jde o přístup společností k zákazníkům, obvykle se probírá především právo na opravu, nicméně toto je příběh z trošku jiného soudku, který ale také ukazuje na to, jaký přístup mají některé společnosti k zákazníkům a čeho se ti mohou dočkat. Představte si, že si koupíte spotřebič s nějakou vlastností, která třeba může být tou hlavní, kvůli níž jste se pro něj rozhodli. A najednou se přihodí něco, co nemůžete ovlivnit a daná vlastnost bude ze strany výrobce prostě deaktivována.

Přesně to se stalo v případě bezpečnostních kamer Wyze , které po akvizici firmy Xnor.ai společností Apple začaly dostávat nové verze firmwarů, jež odstranily schopnost detekovat na obrazu lidské postavy, což zajistila právě Xnor.ai. Společnost Wyze o tom informovala na svých fórech a prostřednictvím e-mailu již v listopadu, ale v této době uživatelé nemohou dělat nic jiného, než se s odstraněním funkce smířit, pokud tedy nějakým způsobem nezabrání aktualizaci firmwaru a budou doufat, že to postačí.

Zákazníci musí čekat na to, až společnost Wyze připraví slíbenou náhradní funkci. Vytvořila prý již vlastní AI tým a chce rozpoznávání lidí zajistit i nadále tak, jak fungovalo, ale to ještě nějakou dobu potrvá, a je tak šance, že to bude mít za následek i reálné škody.

Ukazuje se tak, že se na trhu objevuje stále větší počet produktů, které jsou nějakým způsobem závislé z hlediska svého provozu na libovůli společnosti, jež je vyrobila, anebo jako v tomto případě na obchodních vztazích, což ale pro zákazníky samotné vyjde nastejno. Případy takových produktů a firem se množí a nejvíce probírané jsou ty, které jsou spojeny s právem majitele na opravu a zde jde především o firmy Apple a John Deere, které se zmiňují nejčastěji.

Nicméně toto téma může být už v dohledné době zastíněno tím, jak produkty spoléhají ne na vlastní zdroje, ale na služby poskytované provozovatelem a ten se může kdykoliv rozhodnout je prostě zrušit. Dosud šlo ale spíše o to, že se rušily čiště webové služby jako Google Plus a podobné. Případ kamer Wyze ale ukazuje na téma, o kterém bychom mohli mluvit po výše uvedeném vzoru jako o právu na provoz. To už velice dobře znají hráči, kteří v nejednom případě ztratili možnost legálně provozovat svou legálně pořízenou hru poté, co vlivem provozovatele přestalo fungovat ověření její pravosti. Nyní už opravdu nemáme daleko k tomu, aby se toto téma přelilo i do oblasti hmatatelných produktů a zákazníci se nemuseli obávat jen pověstných (slušně řečeno) kazítek, ale prostě toho, jak dlouho jim která firma umožní zakoupený produkt používat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: