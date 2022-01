Kdy dorazí 6nm AMD Rembrandt pro desktopy? Záležet bude asi na DDR5

AMD si přichystalo řadu 6nm novinek, které využívají pouze nově navržené čipy, čili nejde o žádné přepracované staré produkty ze 7nm procesu v rámci tzv. die shrink. To napovídá, že 6nm proces firmy TSMC je oproti 7nm s ohledem na vlastnosti čipů jen trošku lepší a pak je tu samozřejmě také ještě otázka dostupných kapacit, jejíž odpověď znát ani nemůžeme.





Pak tedy ani není divu, že žádná 6nm CPU se neobjevila, neboť to by AMD muselo začít vyrábět i 6nm čiplety Zen 3+. Pokud jde tak o desktopové čipy spadající do generace Ryzen 6000 (resp. 6000G), mohou to být leda desktopové verze Rembrandtů, ale kdy ty dorazí, nebo zda vůbec dorazí, to není jasné.

Je přitom zřejmé, že to bude spíše později než dříve, neboť víme dvě podstatné věci. Rembrandt jsou určeny pro LPDDR5 či DDR5 , zatímco o DDR4 nepadlo ani slovo. Je to logické, neboť DDR5 mohou oproti DDR4 nabídnout především vyšší celkovou propustnost, kterou ocení právě výkonnější integrované GPU, čili bez DDR5 by byla APU Rembrandt jen poloviční. Pak to ale znamená i to, že případné desktopové verze budou potřebovat už patici AM5 a ta by mohla dorazit někdy v druhé polovině roku společně s novými 5nm Ryzen 7000 "Raphael" generace Zen 4.

Nejspíše tedy právě v tu dobu by se mohla objevit řada Ryzen 6000G pro desktopy a je ještě jeden důvod, proč AMD asi zrovna nebude spěchat. Jde o to, že DDR5 aktuálně nejsou v samostatných modulech ani bez problémů dostupné a především pak jejich ceny jsou vysoké, takže to bude chtít čas, než se tyto paměti na trhu více rozšíří a jejich ceny klesnou.

Server THW měl rovněž možnost hovořit s Davidem McAfee (Corporate VP a GM, Client Channel, AMD), který pochopitelně nekomentoval desktopová APU Ryzen 6000G coby produkty, které oficiálně nebyly ohlášeny. Ale řekl, že v AMD hodně přemýšlí nad tím, kdy by vůbec měli uvést na trh platformu využívající paměti DDR5, a to právě z hlediska cen i dostupnosti. Mluvil zde přitom konkrétně o APU pro patici AM5.

Čili AMD samo nemá jasno v tom, kdy by desktopové Ryzeny 6000G mohly přijít na trh. V případě mobilních, které se začnou prodávat už příští měsíc, tu přitom nejsou podobná omezení, a to díky podpoře pamětí LPDDR5, v jejichž případě se produkce nepotýká s takovými problémy jako u DDR5.

Zatím není jasné také ani to, zda AMD vůbec bude mít v nabídce jako Intel přechodovou generaci podporující paměti DDR4 i DDR5, což by mohla být asi jedině právě generace Raphael.



