Kdy přijdou slabší GeForce RTX 3000? Mohly by ještě letos

V případě společnosti NVIDIA je už v podstatě dopředu nalinkováno, že se nejdříve dočkáme výkonnějších karet nové generace a tentokrát se stejně jako v případě Turingu má ihned ukázat právě i hi-end v podobě nástupce dnešní RTX 2080 Ti. Postupně by se pak měly objevovat stále slabší a slabší karty, o nichž se dnes ještě moc nemluví, čili i RTX 3070 a RTX 3060.

V posledních týdnech se neustále omílá, že NVIDIA představí novou generaci herních Ampere nejdříve na konci srpna, ale spíše v září. V každém případě to znamená prostě zhruba dva roky po sérii Turing, která byla sice představena 20. srpna, jenomže karty byly vypuštěny na trh až o celý měsíc později.

Tehdy ale také existovala jiná situace, trh byl naplno poznamenaný kryptokocovinou a NVIDIA měla plné sklady grafických čipů Pascal, o něž zákazníci v předvečer nástupu nové generace pochopitelně moc nestáli, ale přesto bylo nutné jich před nástupem Turingu udat co nejvíce a to chtělo čas. Nyní se mohla NVIDIA na příchod nové generace mnohem lépe připravit. Jako rušivý element sice nastoupila nemoc Covid-19, ale ta přinesla spíše zvýšený zájem o herní hardware a příležitost k vyprázdnění skladů. To by napovídalo, že NVIDIA nebude po představení Ampere se začátkem projede moc otálet, ale uvidíme.

Jaké nové informace tu ale máme? Tento měsíc nám startuje Gamescom, a to až 27. srpna a naděje je taková, že NVIDIA tuto akci opět využije pro představení nových karet. Problém je ale ten, že Gamescom bude kvůli pandemii probíhat pouze virtuálně, takže NVIDIA se může rozhodnout jej letos ignorovat a připravit si vlastní streamovací show.

Server MyDrivers sděluje, že Ampere budou vypuštěny na trh 17. září, což se ale vůbec nemusí vylučovat s dřívějším představením nové generace dle Overclockingu . A co se týče GeForce RTX 3070, vyhlížet prý máme letošní říjen a v listopadu by dokonce mohla dorazit GeForce RTX 3060. To by tak znamenalo vyšší kadenci než v případě Turingu, ale jak už bylo řečeno, tehdy se NVIDIA potýkala s plnými sklady a zvláště čipů GTX 1060 se zbavovala velice dlouho ještě po vypuštění prvních Turingů.

