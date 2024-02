Kingmakers: zběsilá akce ve středověku s moderními zbraněmi

Několik prvních sekund vypadá, že by mohlo jít o nějakou strategii ze středověku, ale ve 23. sekundě zpozorníme, jelikož se najednou díváme na rozjetý pick-up, který po vzoru filmů "Návrat do budoucnosti" proskočí z ulice nějakého současného města v čase zpět do minulosti, kde se ocitne uprostřed středověké bitvy a nabírá na kapotu jednoho rytíře za druhým.

V další sekvenci už postupujeme po svých a v pohledu z třetí osoby kosíme jednotlivé rytíře pomocí moderních střelných zbraní v podobě pistole, brokovnice, útočné pušky, odstřelovací pušky nebo granátometu. A aby toho nebylo málo, nad bojištěm se pak prolétne i útočná helikoptéra.