Kingston DC1000M: SSD pro datová centra mají až 7,68 TB

Datová centra obvykle potřebují vysoké úložné kapacity, mnohdy je ale hodně důležitým parametrem i vysoká rychlost. Právě v takových případech nacházejí smysl serverové SSD disky. Společnost Kingston proto představila řadu DC1000M, která je dodávána ve formě 2,5" U.2 15mm disků využívajících rozhraní PCIe Gen3 x4 s NVMe. Použity jsou 3D TLC paměťové čipy a zákazníci mohou tyto disky sehnat s kapacitami 960 GB až 7,68 TB.

Ty se mohou lišit svými rychlostmi, přičemž přesné hodnoty najdete na stránkách výrobce . Ve zkratce ale můžeme říci, že rychlost sekvenčního čtení je vždy 3100 MB/s, zápis se pak pohybuje mezi 1330 až 2800 MB/s, nejhorší výsledek platí pro 960GB verzi. Ta má nejhorší výsledky i v náhodném přístupu. Ten u čtení dosahuje hodnot 400K až 540K IOPS dle kapacity, v případě zápisu pak jde o 125K až 210K IOPS.

Latence pak dosahuje méně než 300 µs u čtení a do 1 ms u zápisu. Všechny disky vydrží 1 DWPD po dobu 5 let, tedy celkem 1681 až 13450 TBW. Spotřeba pak činí 5,14 až 5,74 W v idle režimu, průměrně 5,25 až 5,99 W u čtení a 9,10 až 17,06 W u zápisu. Záruka na novinky dosahuje 5 let.



