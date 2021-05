Kingston HyperX uvádí výkonné moduly DDR4-5333

Jedná se tu o rodinu HyperX Predator DDR4, která tak nově dosáhne až DDR4-5333, což odpovídá efektivní frekvenci s polovičním reálným taktem. Krom toho tu máme ještě dvě sady s ratingem DDR4-5000 a DDR4-5133.

Výrobce to v tomto případě udělal jednoduše a nabízí v každém případě jen jednu sadu, a sice vždy po dvou 8GB modulech, takže pro 32 GB budeme muset zaplnit všechny čtyři sloty na desktopové desce.

Paměťová sada RAting Primární časování Napětí Kapacita Doporučená cena v USD HX453C20PB3K2/16 DDR4-5333 20-30-30 1,60 2 x 8GB $1245 HX451C20PB3K2/16 DDR4-5133 20-28-28 1,55 2 x 8GB $995 HX450C19PB3K2/16 DDR4-5000 19-28-28 1,55 2 x 8GB $870

Všechny tyto novinky jsou také pochopitelně určeny pro nadšence, kteří nemají hluboko do kapsy, neboť za 1245 dolarů bychom dnes mohli mít dokonce i polovinu karty RTX 3080. To je trošku smutný příklad, ale jde prostě o to, že takovou sumu lze utratit účelněji a s větším dopadem na výkon počítače.

Nyní už se také vyplatí spíše počkat, neboť DDR5 už jsou (skoro) za rohem a díky své dvoukanálové architektuře jednotlivých modulů by se mohly i na základních frekvencích snadno vyrovnat mnohem výše taktovaným pamětem DDR4. Ostatně sám Kingston nedávno oficiálně uvedl, že už během třetího kvartálu vypustí na trh přetaktovatelné moduly DDR5 pro desktopy, které budou vybaveny XMP profily. To je ostatně další známka toho, že na podzim dorazí Intel Alder Lake-S.