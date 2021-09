Kioxia si chystá SSD pro PCIe 5.0 se 14 GB/s

Kioxia tak připravuje SSD dosahující datové propustnosti až 14 GB/s, čímž v podstatě saturuje i nové rozhraní PCIe 5.0, takže to vypadá, že přenosové rychlosti nových SSD opět skokově vzrostou, než aby se postupně zvyšovaly z úrovně rozhraní PCIe 4.0. Dnes totiž máme na trhu SSD s propustností dosahující či mírně překračující 7 GB/s.

Nová SSD by navíc měla být vypuštěna už brzy, ostatně Kioxia minulý rok slíbila , že bude první firma, která posune výkon SSD dále do éry rozhraní PCIe 5.0. A nyní už své nové SSD prezentovala na China Flash Market Summit (CFMS) 2021.

Chystá si konkrétně SSD založená na 6. generaci vrstvených pamětí NAND Flash zvaných BiCS, které budou mít jednak už 162 vrstev, a to na ploše o cca 40 procent menší, než jakou zabírají aktuální 112vrstvé BiCS. Především ale tyto paměti mají využít nové buňky, které je dle výrobce možné programovat 2,4x rychleji, což má reálně přinést v průměru o dvě třetiny rychlejší zápis.

Dle Kioxie už začíná být další vrstvení buněk nepraktické a drahé, takže aktuálně tato firma experimentuje se dvěma inovacemi, které by měly zvýšit kapacitu příštích verzí pamětí. Jde jednak o využití PLC, čili zápisu pěti bitů do jedné buňky, což ovšem stojí výdrž i výkon a pak jde i o to, že další zvyšování počtu bitů v buňkách už logicky nepřináší tak velký nárůst kapacity jako dříve. Další možnost je využití struktur CMOS Under Array (CUA) a CMOS Bonded Array (CBA), díky nimž lze jednotlivé vrstvy více nahustit.

Co se týče SSD pro PCIe 5.0, konkrétně půjde o 5. generaci CM6 a CD7 s novým 16kanálovým SSD kontrolerem, jehož vývoj už byl téměř dokončen a Kioxia plánuje, že výsledné vzorky nových SSD poskytne svým partnerům z průmyslu ještě letos a v příštím roce tak své novinky už vypustí na trh. Chystají se v kapacitách mezi 1,6 a 30 TB, což napovídá, že nepůjde zrovna o spotřebitelské verze a i dle označení verzí CM6 a CD7 půjde o serverový hardware.





Propustnost 14 GB/s se také pochopitelně týká pouze sekvenčního čtení, přičemž zápis bude jen poloviční, čili kolem 7 GB/s. Ale i to představuje výrazný nárůst oproti dnešním CM6 pro PCIe 4.0. Dále se dozvíme o 2,5 mil. IOPS v náhodném čtení 4K a 290.000 IOPS v náhodném zápisu.

Dle firmy Kioxia ale nemáme očekávat, že by SSD pro PCIe 5.0 začala brzy nahrazovat staré modely pro PCIe 4.0 a spíše budou vedle sebe koexistovat po řadu příštích let. Ostatně už SSD pro PCIe 4.0 jsou dnes pro mnohé uživatele zbytečný luxus.



