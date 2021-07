Klasické hry série Assassin's Creed končí, nastoupí live service

Dlouhá herní série Assassin's Creed byla naposledy výrazně pozměněna či přehodnocena před pěti lety, když nastoupil díl Origins ze starověkého Egypta, na nějž navázal díl Odyssey z doby Peloponéské války a nakonec přišla Valhalla, čili i Vikingové. Čtvrtý díl v duchu těchto třech her ale už nepřijde, neboť nástupem Assassin's Creed Infinity se tato franšíza opět změní a mnozí jistě nebudou rádi, když uslyší výraz live service.

O tom se sice na blogu samotného Ubisoftu nemluví, neboť tam se jakékoliv zmínce o povaze příštího pokračování této herní série vyhýbají, stejně jako jiným užitečným a konkrétním informacím. Můžeme ale využít informace od Bloombergu , kde je sice poznamenáno, že Infinity se na trh ještě zdaleka nechystá, čili mnohé se může změnit, ovšem má platit to, že v Ubisoftu se zakoukali směrem k titulům, které jsou svým majitelům schopny pravidelně přinášet výdělek.

Ubisoft se zkrátka rozhodl, že z Assassin's Creed vytvoří dlouhodobě udržovanou hru ve stylu Destiny 2, čili už to nebude hra, kterou si jednou koupíme a možná pak k ní pořídíme nějaké to DLC. Půjde o službu a od takové služby její provozovatel očekává pravidelné příjmy, které ovšem mohou být generovány všemožnými způsoby (krom prodeje hlavní a výchozí kopie), jako je předplatné, prodej lootboxů, kosmetických předmětů, samozřejmě i sezónních rozšíření anebo rovnou může jít o pay to win, což je ještě stále extrémní případ.

Od Ubisoftu se pak bude přirozeně očekávat, že bude hru neustále udržovat, doplňovat do ní nový obsah a připravovat různé události, což je základní předpoklad toho, aby se vytvořená uživatelská základna rychle nesmrskla v několik nejvěrnějších, čili aby Infinity neskončila dejme tomu jako Anthem od Bioware.

Očekávat také máme různá herní prostředí, čímž se zřejmě míní různá místa i časová období, což by šlo připodobnit třeba k The Elder Scrolls Online, kde si rovněž můžeme zahrát v různých končinách kontinentu Tamriel, zatímco předchozí díly (až na Arenu, samozřejmě) se týkaly jen jednotlivých částí. Pro Ubisoft může jít samozřejmě i o příležitost recyklovat své již dříve vytvořené "assets", čili modely, textury, celé mapy, apod. Ale jako obvykle, uvidíme.

