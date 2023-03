Knight Rider realitou? General Motors chystá digitálního asistenta s ChatGPT

ChatGPT si to míří do dalšího případu užití. Na jeho základě by totiž měl být postaven nový digitální asistent ve vozech koncernu General Motors. Automobilka spolupracuje se společností Microsoft, aby se něco takového stalo skutečností. Bude to pak znamenat, že 40 let stará vize ze seriálu Knight Rider a mluvícího auta KITT, které se umělo řídit i mluvit, se stane realitou? Možná, ale spíše ne. Alespoň ne v dohledné době. Zabudování systému ChatGPT do infotainmentu vozů GM bude totiž podstatně méně obsáhlé a s autem si o životě moc nepokecáte.

Systém má být spojen s hlasovým ovládáním, který systému ChatGPT předhodí danou otázku, na což pak nabídne odpověď, nebo něco provede. Logicky to bude výhradně zaměřeno na funkce automobilu a integraci s chytrými službami, takže mu můžete např. říci, ať otevře garážová vrata, nebo zobrazí synchronizovaný kalendář z cloudu. GM zmínilo i další situaci, např. výměnu píchlého kola. Samotný digitální asistent kolo pochopitelně nevymění, ale může uživateli podat návod jak na to (což by ale měl vědět i bez toho). Měl by také řidičům pomoci vysvětlit, co znamená kontrolka, která se právě rozsvítila, a podobně. Zatím ale není jasné, kdy se tato nová funkce objeví.