Knights of the Old Republic: můžeme se těšit na remake?

Star Wars: Knights of the Old Republic, čili prostě KOTOR, je známá RPG hra z roku 2003, po níž v následujícím roce přišlo ještě pokračování The Sith Lords. Přineslo nám ji tehdy ještě oslavované studio Bioware pod vydavatelem LucasArts, zatímco dnes už práva vlastní Electronic Arts (EA).

KOTOR byl oblíbený kvůli svému příběhu, systému vylepšování postav i jejich dovedností a především se to v ní hemžilo světelnými meči a Silou. V modernizovaném hávu by tak měla jistě co říci i dnešnímu hráči, který herní éru začátku tisíciletí nestihl.

V roce 2015 se přitom objevila informace, že se opravdu chystá přepracovaná verze KOTOR, ale o rok později měla společnost EA její vývoj zastavit jako něco, co nebylo v té době prioritní. Nyní se ale server Cinelix odvolává na dva nezávislé zdroje, že se přepracovaný KOTOR opět chystá, přičemž dle jednoho zdroje to bude prostě remake, ovšem dle druhého to působí spíše jako pokračování.

Nicméně mezi přepracovanou hrou z roku 2003 a zbrusu novým titulem, i když jdoucím v jejích šlépějich, by snad měl být propastný rozdíl už na první pohled. Jenomže ono to nakonec nemusí být jedno ani druhé. Autor mluví o projektu KOTOR, který by vzal jisté prvky z prvních dvou dílů a integroval je do hry dle aktuálního kánonu Star Wars, ale co to konkrétně znamená, to je otázka.

Vypadá to navíc, že se v Electronic Arts probudili a hodlají svou licenci na Star Wars hry opravdu využívat, takže si toho chystají více. Jednak se máme dočkat pokračování Jedi: Fallen Order a pak také hry pro Switch spojené s projektem Luminous . Právě ten by se mohl také inspirovat v sérii KOTOR, a to i v rámci příběhu, jenž má být zasazen do doby 400 let před Skywalkerem.

Informací je tak zatím poskrovnu, ale je zřejmé, že se konečně něco děje a co to konkrétně je, to by mohl odhalit letošní E3.

Ceny souvisejících / podobných produktů: