Ko-Solar chce využít protihlukové bariéry na dálnicích pro solární panely

Solární energetika má spoustu kontroverzních vlastností. Zatímco zaplacení se finančně i emisně už přestává být problémem, zůstávají nevýhody v nárazovosti produkce elektrické energie (což zvyšuje požadavky na dočasnou akumulaci) a nutnost využívat obrovské plochy. To je problém především tehdy, když panely pokrývají a hyzdí běžnou krajinu. Proto se hledají cesty, jak je umístit tam, kde už stejně něco je. Často jsou to střechy domů, do budoucna slibně vypadají i polopropustné perovskitové folie, které mohou pokrývat některé zasklené plochy. Společnost Ko-Solar vidí ideální místo pro panely na protihlukových bariérách u dálnic.



Toto místo se stejně nedá už nijak užitečně využít a pokud dálnice vede směrem z východu na západ, dá se její severní strana využít k instalaci solárních panelů. Tento nápad firma Ko-Solar prezentovala už v roce 2015, více se o ni začalo mluvit o 3 roky později, kdy se začalo i plánovat, ale teprve nyní to vypadá, že se skutečně začne i něco dít. Mělo by se tak stát na 160 betonových bariérách na dálnici I-95 u Lexingtonu v Massachusetts. Severní stěna má délku 915 metrů a je 6 metrů vysoká. Předpokládá se, že by instalace solárních panelů mohla přinést 800-825 MWh energie ročně, což by mělo stačit na napájení zhruba 100-120 domů.

Pilotní projekt bude zkoumat, zda se instalací panelů nějak naruší integrita betonových bloků i to, zda nebudou oslňovat řidiče odrazem světla od nich. Pak to může skončit i tak, že budou jen s velmi malým sklonem, který by o něco snížil efektivitu. Hovoří se o tom, že instalace panelů by měla být dokončena na jaře 2022.

