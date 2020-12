Kolik vydělali scalpeři na přeprodeji procesorů, grafik a konzolí?

Právě v letošním roce se bohužel řádně projevil fenomén tzv. scalperů, tedy lidí, kteří se snaží skupovat nedostatkové zboží a obohacovat se na jeho prodeji s patřičnou přirážkou. Změnilo se především to, že začali být ve velkém využívání boti, kteří automaticky sledují nabídky a snaží se objednávat vybrané zboží. To jednak způsobovalo problémy samotným obchodníkům s provozem jejich platforem a pak to samozřejmě i zpočátku odřízlo normální zákazníky od možnosti si pro sebe nakoupit kýženou grafiku, procesor či konzoli.

Je zřejmé, že kdyby byl hardwaru na trhu dostatek, scalpeři by se neobjevili a problém s nimi se v každém případě vyřeší sám s tím, jak vzroste nasycenost trhu a zmizí ochota lidí platit přemrštěné částky za hardware, který už není ani nový, a tedy ani "prestižní". Do budoucna ale můžeme počítat s podobnými problémy, které se ostatně projevily i u nás, neboť i v českých bazarech se objevovaly či ještě objevují zbrusu nové karty na prodej za vysoké ceny. Můžeme se tak zajímat o to, jakou hodnotu tento pokřivený "trh" vůbec představuje.

Michael Driscoll sledoval ceny různých novinek, jako jsou třeba procesory Ryzen 5000. V grafu máme znázorněny ceny kusů nabízených na eBayi ve vztahu k doporučeným částkám. Je tak velice dobře vidět, že ze startovnách cca 150 - 160 procent MSRP začaly ceny méně žádaných modelů 5800X a 5600X spíše klesat, zatímco ceny výkonnějších 5950X a 5900X naopak vylétly a poté sice také začaly mírně klesat, ale z nových výšin. I to tak ukazuje na zájem zákazníků a z nabídky obchodů skutečně šlo vyčíst, že o výkonnější Ryzeny 5000 je vyšší zájem.

Dále tu máme nové Radeony RX 6000 a opět, viditelně vyšší zájem byl o model RX 6800 XT nabízený za cca dvojnásobek doporučené ceny.

Co se týče série GeForce RTX 3000, v ní nechvalně vede RTX 3080, zatímco ceny RTX 3090 tak moc nadsazeny nebyly a RTX 3070 a 3060 Ti jsou někde mezi. Je tak patrné, že s takovými cenami nových GeForce by se jistě velice dobře prodávaly i staré Turingy, ovšem ty začaly už dříve docházet a dnes už je na trhu nenajdeme.

Nakonec tu máme ceny nových konzolí Xbox a PlayStation, kde jasně vede digitální verze PlayStation 5, jejíž ceny postupně vzrostly až na 3,5násobek doporučených částek.

Dle odhadu Driscolla si scalpeři mohli celkově přijít na cca 89 milionů dolarů z celkových prodejů a po odečtení nákladů jim mohlo v kapse zbýt cca 39 milionů. To se ovšem týká pouze a jen prodeje na eBayi a ne na jiných platformách či jinde ve světě.

K tomu se dá říci jen to, že bez poptávky není nabídka, takže dokud budou lidi ochotni platit překupníkům přemrštěné částky, tento problém nezmizí a společně s ním bude růst i chuť samotných obchodníků zvyšovat ceny.



