Kometa ATLAS se rozpadá, ale máme tu možnou náhradu

Kometa ATLAS (C/2019 Y4) se mohla stát nepřehlédnutelnou na nočním nebi, ovšem namísto toho ji čeká zánik a my musíme čekat dále na jinou, která by dokázala ozvláštnit pohled na hvězdy. Šlo přitom o kometu s velice slibným nástupem, ale právě ten ukazoval na reálnou možnost, že po přiblížení ke Slunci namísto dalšího nárůstu jasu nastane naopak útlum, jak kometa přijde o zásoby dusíkových a jiných ledů, které se vypařují už ve větší vzdálenosti od Slunce. To se právě děje a nyní se mluví o tom, že ATLAS se bohužel rozpadá.

ATLAS zachycená dlouhou expozicí

Je tu kometa s neoficiálním označením SWAN (C/2020 F8), která bylas pojmenována po zařízení Solar Wind Anisotropies na palubě NASA Solar and Heliospheric Observatory, s jehož pomocí byla objevena. Její existenci potvrdil italský astronom Ernesto Guido, přičemž ještě před dvěma dny dosahovala zdánlivé magnitudy 8. Její zář je tak ještě příliš slabá na to, aby byla viditelná pouhým okem a jde zatím o potravu pro teleskopy.

kometa SWAN zachycená z Austrálie pomocí 0,6m a f/6,5 astrografu

Pokud se bude jas komety SWAN dále zvyšovat přiměřeným tempem, měla by být pouhým okem viditelná už v květnu. Jenomže přichází opět Karl Battams (Sungrazing Comets Project, NASA), který předpověděl pohasnutí komety ATLAS, s tím, že i SWAN dle jeho názoru nevydrží a brzy se její jas začne snižovat. Nicméně přiznává, že tato kometa je sledována jen několik dní, takže se ještě ukáže. SWAN byla objevena ve vzdálenosti 1,77 AU a aktuálně se nachází v oblasti Souhvězdí Jeřába, čili velice nízko na jižní obloze pod hvězdou Fomalhaut. Očekává se, že tato kometa proletí kolem Země ve vzdálenosti 0,556 AU, a to 27. května, kdy se bude pro pozorovatele pohybovat úhlovou rychlostí dvou stupňů za den. Pro pozorovatele v našich šířkách bude (snad) nejlépe pozorovatelná v druhé polovině května, kdy by se mohla ukázat před východem slunce na severovýchodě. Na velkou světelnou show to ale zatím nevypadá Zdroj: Universe Today

