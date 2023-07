Konec 12VHPWR a roztaveným konektorům? PCI-SIG navrhuje systém 12V-2x6

Před pár dny jsme si povídali, že ani konektory 12VHPWR od CableModu , které měly svým technickým provedením zabránit svému tavení, nefungují vždy perfektně. Nejde o rozsáhlý problém, z desítek tisíc kusů se roztavily patrně jen jednotky, ale i tak se ukazuje, žeje prostě problematický konektor, jehož spolehlivost závisí na mnoha faktorech. Nyní se do celé záležitosti vkládá PCI-SIG, která navrhuje nový typ konektoru, jenž by měl problémy vyřešit. Snad. Když se totiž podíváme na samotný konektor, tak vlastně zjistíme, že se nic takového zase nemění, je to v podstatě nové jméno pro upravený konektor 12VHPWR, který už známe. Zda budou úpravy stačit, to pochopitelně ukáže až čas. Teoreticky by to nemuselo moc dlouho trvat, protože Nvidia už tyto konektory (které stále nejsou oficiálně schválené) měla použít ve svých kartách GeForce RTX 4070 Founders Edition.