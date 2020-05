Konec Google Play Music se blíží, je tu nástroj pro přechod k YouTube Music

Společnost Google dá brzy sbohem další své službě. Jde o Google Play Music, která už nějaký ten pátek koexistuje vedle YouTube Music, jež ji má nahradit. Konec má nastat někdy v průběhu letošního roku, a aby to měli uživatelé té předchozí snazší, přináší jim Google nový nástroj v rámci aplikace YouTube Music pro snazší přechod na novou platformu. V Google Play Music má totiž spousta lidí mnoho zakoupené hudby, playlisty vlastní i odebírané, hodnocení písní pomocí lajků, osobní preference, vlastní přidanou hudbu a mnoho dalšího, o co by asi neradi přišli.



Nyní tak stačí nainstalovat si aplikaci YouTube Music pro iOS nebo Android a kliknout na tlačítko pro přesun všeho potřebného z Google Play Music do YouTube Music. To by mělo být dílem okamžiku. Podobně tak lze inportovat podcasty do Google Podcasts . Celkově na vás na YouTube Music čeká přes 50 milionů písní, oficiální playlisty i personalizované mixy. Během poslední doby přibylo do YouTube Music několik užitečných funkcí. Playlisty nyní mají zvýšenou maximální délku z 1000 na 5000 písní, těch vlastních lze nahrát až 100 tisíc (původně 50 tisíc), v případě verze pro Android lze stáhnout písně pro offline přístup v aplikaci, mohou být zobrazovány texty písní, vylepšení se dočkalo i vyhledávání.

Pokud jde o cenu, tak ta může být s reklamami úplně zdarma. Pokud chcete YouTube Music Premium bez reklam, budete si muset připravit $9,99 za měsíc. Google nabízí i balíček s klasickým YouTube, kdy dostanete bez reklam YouTube Music i klasický YouTube za $11,99 měsíčně. Tak uvidíme, jak si nyní povede v konkurenci např. Spotify a Apple Music.

