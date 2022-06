Konec HDD? Microsoft prý chce od roku 2023 Windows 11 pouze na SSD

SSD přináší proti HDD mnoho výhod a vypadá to, že v budoucnu to budou mít ještě těžší. Hovoří se totiž o tom, že by Microsoft mohl od příštího roku pro Windows 11 vyžadovat SSD v případě OEM. Prozatím vyžaduje alespoň 64GB úložiště, ale nespecifikuje typ. Změna by mohla znamenat problémy pro některé OEM výrobce, kteří stále instalují operační systémy ve svých počítačích na pevné disky.



Ty mají výhodu v nižší ceně a vyšší kapacitě, takže jsou stále ne až tak zřídkavou volbou u velmi levných počítačů a notebooků. Vynucování SSD jako bootovacího disku by pak přineslo vyšší cenu počítačů, kde se hraje o každou korunu, ale také nižší kapacitu. Např. vyměnit 1TB HDD by znamenalo přejít na cca 256GB SSD.

OEM výrobci se tak údajně snaží Microsoft dotlačit k tomu, aby tento záměr oddálil alespoň na rok 2024. Úplný konec HDD to ale znamenat nebude. Ty si stále budete moci koupit do vlastních počítačů, ze serverů nezmizí ještě hodně dlouho a také notebooky je mohou mít, pokud půjde o dvoujednotkové řešení, kdy bude Windows 11 na SSD a pevný disk bude sloužit jako sekundární úložiště pro další data. Informace je to prozatím zákulisní a Microsoft ji nepotvrdil.