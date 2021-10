Konečné specifikace a ceny Intel Alder Lake-S unikly na web

Alder Lake-S budou oficiálně představeny již dnes a spuštěny budou předobjednávky, čili následující obrázek bude ještě dnes zveřejněn oficiální cestou.

- klikněte pro zvětšení -

Vidíme na něm první trojici procesorů Alder Lake-S přichystanou vždy ve dvou verzích s grafikou a bez grafiky (respektive s deaktivovanou grafikou, pokud budeme chtít slovíčkařit). Dozvídáme se už konečné specifikace i týkající se turba, čili Alder Lake-S se vyšplhají na takt až 5,2 GHz, což tedy nepředstavuje žádný posun oproti 14nm Core generací Rocket Lake-S i Comet Lake-S. Zde jde ale především o novou mikroarchitekturu, která má zvednout výkon.

Potvrzena je podpora pamětí DDR4-3200 i DDR5-4800 s maximem na 128 GB, přičemž Intel už neuvádí prosté hodnoty TDP, ale Base Power a Maximum Turbo Power. První je tak jen přejmenované TDP, čili PL1 a druhá pak odpovídá PL2, ovšem v praxi by alespoň některé desky mohly mít nastaveno už rovnou PL2, respektive hodnota PL1 na nich bude nastavena až na 241 W v závislosti na modelu procesoru.

Nakonec tu máme v tabulce ceny, které se v případě prvních šesti modelů pohybují mezi 264 a 589 USD. A to skutečně nevypadá špatně i vzhledem k tomu, že Rocket Lake-S přišly na trh v případě odpovídajících modelů v rozmezí 237 až 539 USD, přičemž Alder Lake-S slibují mnohem vyšší výkon. Čili Core i9-12900K by měl nastoupit na trh s cenou zhruba kolem 16.400 Kč a Core i5-12600KF by mohl stát cca 7.200 Kč. Pozdější Core i5-12400F se tak snad vejde pod pět tisíc.

Přesně jak se dalo očekávat, Intel si znovu nárokuje vedení s ohledem na výkon ve hrách, což se snaží ukázat i ve vlastních testech, kde Core i9-12900K většinou výrazně vede nad Ryzenem 9 5950X a Core i9-11900K.



