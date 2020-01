Konečně známe referenční takty Radeonu RX 5600 XT, unikly další karty

Už pár týdnů se hodně hovoří o novém Radeonu RX 5600 XT, který by se měl postavit někam mezi Radeon RX 5500 XT a high-endový Radeon RX 5700. Postupně jsme se dozvídali některé detaily o čipu i o frekvencích některých karet, dodnes jsme si ale nebyli jisti, jaké budou referenční takty těchto čipů. Nyní se to už dozvídáme. Prozradila to grafická karta od společnosti MSI.

Zatímco RX 5500 XT má jen 1408 stream procesorů, modely RX 5600 XT i RX 5700 se mohou pochlubit 2304 SP. Problémem novinky je ale to, že referenční takt je jen 1130 MHz, zatímco RX 5500 XT se může chlubit mnohem vyššími 1607 MHz. Také RX 5700 má vyšší takt 1465 MHz, takže výkonově novinka hodně ztratí kvůli frekvenci, nicméně pokud kartu přetaktujete, ta si ponechá výhodu velkého počtu stream procesorů a může se výrazněji přiblížit k výkonu referenční RX 5700, která má o 30 % vyšší základní frekvenci (ale jen o 10,6 %. vyšší Boost Clock)



Čip

SP

základní takt

Game Clock

Boost Clock

Paměť

Propustnost

RX 5500 XT

1408

1607 MHz

1717 MHz

1845 MHz

4 GB nebo 8 GB

224 GB/s

RX 5600 XT

2304

1130 MHz

1375 MHz

1560 MHz

6 GB

288 GB/s

RX 5700

2304

1465 MHz

1625 MHz

1725 MHz

8 GB

448 GB/s

Game Clock činí 1375 MHz a Boost pak 1560 MHz, což nejsou špatné hodnoty a můžete se na ně podívat v přehlednější tabulce. Podobná situace je i u pamětí. Zatímco RX 5500 XT a RX 5700 mají rychlejší 14Gbps paměti, RX 5600 XT se musí spokojit s 12 Gbps. Na druhou stranu ale přinese 192bitovou sběrnici, čímž zapadne mezi 128 bitů u RX 5500 XT a 256 bitů o RX 5700. Takty různých karet, které byly součástí posledních úniků, najdete v druhé tabulce. Je vidět, že ani nejvíce přetaktovaná varianta (od výrobce) nedosahuje taktů základního Radeonu RX 5700 a především Boost Clock se téměř neliší od referenčních hodnot.



Grafická karta

základní takt

Game Clock

Boost Clock

ASRock Phantom

1355 MHz

1560 MHz

1620 MHz

ASRock Challenger

1235 MHz

1460 MHz

1620 MHz

XFX Thicc OC

neznámo

1460 MHz

1620 MHz

MSI Mech OC

1185 MHz

1420 MHz

1600 MHz

MSI Mech

1130 MHz

1375 MHz

1560 MHz



