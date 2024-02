Konektory 12VHPWR od CableModu spálily grafiky za 74.500 USD

12VHPWR postihla i toho, kdo ji chtěl zdárně vyřešit, společnost CableMod. Ta přinesla na trh kvalitnější zahnuté konektory a redukce, které byly dlouhou dobu považovány za lepší řešení problémů a firma byla vyzdvihována jako příklad toho, jak se to mělo udělat hned na začátku. Konektory sice částečně tyto potíže řešily, ale přesto se ani jim nevyhnuly problémy. Firma tak v prosinci 2023

To společnost nevyjde zrovna levně, uvážíme-li, že se prodávaly za cca 40 USD (to nás dostává na cca 1 mil. USD). Celkem se ví o celkem 272 případech v rámci USA, kdy se adaptéry uvolnily, přehřívaly nebo se začaly tavit (případně začaly tavit GPU) a zákazníci po firmě chtějí náhradu škod ve výši 74.500 USD za poškozené GPU. To dává tušit, že nevratně roztavených a poškozených GPU nebudou stovky (ne ve všech nahlášených případech došlo k poškození GPU), ale patrně spíše vyšší desítky (tyto konektory jsou na RTX 4070 až 4090 s cenami od cca 600 do 2000 USD).