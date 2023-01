Konektory 12VHPWR se už zase taví, tentokrát ty od CableModu

Tavící se konektory 12VHPWR, které najdeme na grafických kartách GeForce RTX 4000, jsou nemalým strašákem. Faktem je, že se to týká jen extrémně malého počtu případů, a ukazuje se, že jde o uživatelskou chybu (podobně jako u případů roztavených 8pinů, které jsou dnes považovány za odolné, ač mohou trpět na totéž). Stejně tak se ale ukázalo, že on i samotný návrh konektoru není zrovna ideální a je hodně citlivý i na nejmenší chybu uživatele. A to také není dobře. Velký problém byl především s kabely Astron. Společnost CableMod byla jedna z těch, která přispěchala s novým a kvalitnějším řešením. Zdá se ale, že ani snaha o kvalitnější kabel zde nemusí vést vždy ke dobrému výsledku.



Uživatel Humble-Brilliant-654 totiž na sociální síti Reddit zveřejnil snímek kabelu 12VHPWR od CableModu, který se rovněž roztavil, ačkoli měl mít lepší konstrukci a být kvalitněji vyroben. To znovu naznačuje, že celé řešení standardu 12VHPWR může být nedotažené, a že ani kvalitnější kabel nemusí být 100% odolný na chyby uživatele (což se asi ani nedá předpokládat). Zda to byl i tento případ, to zatím nevíme. Počítač uživatele se začal po dvou měsících od sestavení v zátěži vypínat a zjistilo se, že kabel je zničený. Naštěstí to v tomto případě neodnesla grafická karta, ta to přečkala bez poškození. CableMod vadný kabel nahradí a nechal se slyšet, že v případě poškození grafické karty jejím kabelem (kdyby se vyloučilo zavinění uživatelem) by se postaral i o náhradu grafiky, což už v minulosti v několika případech udělal.