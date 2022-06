Konfigurace RDNA 3 se zamotává, bude i 16384 Stream procesorů v jednom GPU?

AMD nám zatím o grafické generaci RDNA 3 neprozradilo téměř nic, ale očekává se souboj s NVIDIÍ o nejvyšší příčky podobně jako v případě generací RDNA 2 a Ampere. AMD přitom dlouho nemohlo nabídnout konkurenci pro hi-end GeForce, ale nyní už se chopilo příležitosti a jako první má na trh dostat vícečipová herní GPU, zatímco NVIDIA se ještě spolehne na monolity.





Výbava GPU Navi 31 tak byla už dříve upravena ze 16384 na 12288 Stream procesorů či prostě shaderů/jader. Greymon55 ale hlásí, že verze s vyšším počtem jader přesto nebyla smetena ze stolu, přičemž právě ta by se měla skládat ze dvou GCD (Graphics Compute Die), čili dvou GPU čipů, zatímco 12288jádrová verze by měla mít pouze jeden GCD. I tak lze ale počítat s vícečipovým řešením, jen by hlavní výbava nebyla rozdělena mezi dva čipy, ale byla by jen v jednom napojeném na I/O jádro s cache či jinou výbavou (čipy označované jako MCD).

Nejde tu ovšem o to, že by verze se 12288 jádry byla zrušena, ale o to, že nakonec by mohly existovat obě jmenované, čili Navi 31 s 12288 jádry a další GPU Navi 3 (snad Navi 30?) se 16384 jádry.

Kanál RedGamingTech (via VideoCardz ) však poukazuje na to, že AMD si má chystat GPU se dvěma GCD pro Radeony Pro, čili grafické karty pro pracovní stanice. A právě v nich by GPU s takovou výbavou už mohla zůstat, aby nakonec do herních Radeonů dorazila až v rámci generace Navi 4, čili RDNA 4.

Greymon55 přitom uvádí, že GPU se 16384 jádry by mělo dorazit někdy v příštím roce a do něj je fámami řazeno také GPU Navi 32, které má mít právě 8192 jader. Čili právě ze dvou GCD pro Navi 32 by mohlo být vytvořeno ono hi-endové GPU, což je samozřejmě jen teorie, i když právě to by mohl být důvod, proč se nástup Navi 32 uvádí až po Navi 31 i Navi 33.

Veškeré informace (stále na úrovni fám) nám zdroj shrnuje do jedné tabulky: