Konkurence firmám jako Nvidia z řad automobilek? Stellantis chystá vlastní čipy

Svět automobilů a výpočetní techniky je stále více provázaný, a tak, jak s elektromobilitou do aut začaly fušovat různé technologické firmy, tak se to děje i obráceně. Automobilky nyní mají snahu proniknout více do světa polovodičů, neboť jsou si vědomy toho, že auta budoucnosti budou počítače na kolech. A tak se musí stát počítačovými firmami. Závislost automotive na IT světě se hodně ukázala i v nedávné čipové krizi, kdy výrobu aut neodstavily problémy s tradičním automobilovým "hardwarem", ale právě IT záležitosti, nedostatek nejrůznějších čipů a IT součástek do aut. Auta by sama o sobě jezdit mohla, to problém nebyl, potíž byla právě na počítačové straně moderních aut. Automobilový koncern Stellantis nechce, aby se do budoucna něco takového opakovalo, a tak přehodnocuje svou polovodičovou strategii. Jeho další konkurencí se tak možná stanou technologické firmy včetně Nvidie, jejíž počítače se v automotive stávají standardem v rámci výpočetní techniky, alespoň co se autonomního řízení týče.



V rámci plánu Dare Forward 2030 chce automobilka Stellantis vytvořit přehlednou databázi používaných čipů, přestat používat ty zastaralé, naplánovat také spolupráci a především dlouhodobé smlouvy s výrobci polovodičových čipů o jejich dodávkách. Stellantis chce také snížit rozmanitost používaných čipů, aby se snížilo riziko, že nějaký z mnoha stovek či tisíců používaných čipů zastaví výrobu. Do roku 2030 předpokládá, že nakoupí čipy za 10 mld. EUR, přičemž zde budou např. SiC MOSFETy pro EV, MCU pro architekturu STLA Brain a SoC pro HPC výpočty nutné pro infotainment a autonomní řízení. Už dnes firma spolupracuje s technologickými firmami jako Infineon, NXP Semiconductors, onsemi a Qualcomm.

Pro nás je ale nejzajímavější informace ta, že Stellantis v budoucnu počítá s vlastními čipy pro tato nasazení a chtěl by tak konkurovat dnešním výrobcům čipů. Ty by měl vyvíjet ve spolupráci s firmou aiMotive a Silicon Auto (společný podnik Stellantisu a Foxconnu). Ta první by měla zajišťovat systémy pro autonomní řízení, ta druhá pak především systémy pro infotainment, které budou podporovat OTA aktualizace. Máme tu tak další firmy, které by na poli autonomního řízení chtěly konkurovat hardwaru např. od Nvidie, jejíž počítače jsou dnes pro toto v podstatě standardem.