Konzole One Xplayer využije procesory Intel Tiger Lake

One Xplayer můžeme dát po bok produktům jako AYA NEO Founder, GDP Win 3 nebo i Nintendo Switch. Jde zkrátka o herní konzoli do ruky, která bude stejně jako Gx1 Pro rovněž od One Netbook Technology založena na procesoru firmy Intel.



Máme tu dokonce tři verze nové konzole One Xplayer, a to Standard s procesorem Core i5-1135G7, pak je tu Pro s Core i7-1165G7 a nakonec Ultimate s Core i7-1185G7, přičemž všechny mají k dispozici 16 GB RAM (LPDDR4x 4266 MHz) a pak podle verze 512GB až 2TB SSD. To by byla slušná výbava i na notebook, natož pak na zařízení, které připomíná spíše mobilní telefon. Ceny pak byly odstupňovány na 682, 798 a 1250 eur, což ovšem platí pouze pro financovací kampaň na Indiegogo . Poté už budou vyšší.

Součástí konzole je dotykový displej typu IPS s rozlišením 2560 x 1600, což při úhlopříčce jen 8,4 palce dělá 358 ppi. Podstatnou část pak zabere baterie s kapacitou 15.300 mAh, ze které budou napájeny i dva ventilátory, které společně s heatpipe poslouží k chlazení.

Konzole může posloužit i jako malinký notebook, a to díky připojitelné hardwarové klávesnici (za dalších 40 USD), přičemž díky rozhraní USB4 bude dokonce možné napojit i externí modul s desktopovou grafickou kartou stejně jako na notebooky. Čili je možné, abychom k takovéto konzoli napojili třeba i grafiku GeForce RTX 3090, když na to přijde, což už je ale spíše zábavná představa než něco, nad čímž by se dalo reálně uvažovat. Že by ale samotná konzole měla výstupy HDMI nebo DisplayPort, toho se nedočkáme.

Ve výbavě má ovšem vedle USB4 také USB 3.0 na portu C, 3,5mm audio výstup, slot pro karty TF, stereo reproduktory, WiFi 6 a Bluetooth 5.0, a to vše v rozměrech 288 x 130 x 21 mm s hmotností 820 gramů.

Firma One Netbook Technology má financování už dávno zajištěno, neboť základní cíl byl už 36x překročen. První kusy tak chce dodat už během příštího měsíce a stále jsou k dispozici.



