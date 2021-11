Konzolisté chtějí zrušit crossplay v Halo Infinite, hráči na PC prý cheatují

Halo Infinite má hned dva problémy, které způsobují, že ve hře se může pohybovat tolik cheaterů. Jednak je tato hra od 15. listopadu k dispozici v betaverzi zdarma, takže podvodníci neriskují, že přijdou o své peníze a problém není ani se založením nového účtu na Xbox Live. Stačí využít nějakou účelově založenou e-mailovou adresu a do několika minut máme nový neposkvrněný účet, pod nímž můžeme podvádět dál, než přijde další odhalení a ban. Právě i to je důvod, proč některé jiné herní firmy začaly po lidech vyžadovat alespoň číslo mobilního telefonu, anebo rovnou osobní údaje ověřené na oficiálním dokumentu. I číslo telefonu je pak lepší než e-mailová adresa, kterých si zdarma a velice rychle můžeme zřídit libovolné množství.

Cheateři ovšem navíc kvůli funkci crossplay mohou otravovat život nejen dalším hráčům na PC, ale také konzolistům, kteří pak vcelku pochopitelně žádají, aby byli od "peckařů" odstřiženi. Jde totiž právě o problém PC kvůli možnosti doinstalovat různé cheatovací aplikace.

Jako by snad nestačilo, že tu už tak probíhá nerovný souboj mezi klávesnicí s myší a gamepadem, ovšem právě na to Microsoft kupodivu myslel. V Halo Infinite si totiž můžeme vybrat, zda chceme bojovat i proti lidem vyzbrojeným právě klávesnicí a myší, nebo jen proti lidem s gamepadem. To přitom může konzolistům pomoci mnohé podvodníky odfiltrovat, ale hráčům na PC samozřejmě nic nebrání používat zároveň cheatovací programy a gamepad.



Na sociálních sítích se také můžeme podívat na příklady údajného používání aimbotů , i když ty přináší i otázku, zda v některých případech (nebo spíše i velice často) konzolisté nezaměňují podvádění za prostý um. Jinými slovy: "git gud", ale zde právě záleží i na tom, zda daná videa ukazují hráče, který by měl využívat gamepad, nebo právě klávesnici a myš, neboť opravdu dobrý hráč s rychlými reflexy a myší navrch může některé přimět si myslet, že podvádí.

