KPIT uvádí sodíkové akumulátory Na-Ion s hustotou až 170 Wh/kg

vypadají být zajímavou alternativou lithiových akumulátorů, zejména co se typu LFP týče. Mají podobnou energetickou hustotu i velmi dobrou výdrž, také má jít o cenově příznivé varianty. V případě Na-Ion by díky absenci lithia a jeho nahrazení levnějším a snáze dostupnějším sodíkem měla být cena ještě nižší a především by měly odstraňovat jednu z hlavních nevýhod LFP, citlivost na nízké teploty. Zatímco LFP je v tomto mezi Li-Ion jedna z nejhorších, Na-Ion v tomto nemá až takové problémy. Nové akumulátory Na-Ion nyní představuje společnost. Tato indická společnost s vývojovými centry i v Evropě představila řadu akumulátorů Na-Ion, které pokrývají objemové energetické hustoty od 100 až do 170 Wh/kg. Horní hranice dorovnává nejlepší Li-Ion LFP, což znamená, že by mohly zamířit nejen do energetických úložišť, ale i do elektromobility. Na-Ion jiných výrobců se už dnes používají u některých skútrů nebo tříkolek.

Velkou výhodou má být i vysoká životnost mezi 3000 až 6000 cykly, což opět odpovídá Li-Ion LFP akumulátorům. Pokud vezmeme vůz s reálným dojezdem 400 km, pak by už ona nižší životnost na 3000 cyklů znamenala zhruba 1,1 milionu km, tedy 4-5násobek toho, co ujede průměrný vůz za svou životnost. KPIT dále hovoří o schopnosti rychlého nabíjení 3C (tedy za 20 minut), při kterých dosahuje výše zmíněných životností, a proti většině Li-Ion si také lépe drží kapacitu v mrazivých teplotách. S tím souvisí i obecně větší rozsah pracovních teplot a menší potřeba pro pokročilý teplotní management. To ve výsledku znamená méně příslušenství a jednodušší systémy chlazení a zahřívání ve výsledném akumulátoru s těmito články. Jinak řečeno, takový akumulátor může mít větší objemovou i hmotnostní hustotu, než by měl Li-Ion články s podobnými hustotami. Šetří tedy místo i hmotnost. V neposlední řadě jsou tyto články i relativně bezpečné.

Uvážíme-li, že ne vždy je potřeba rychlé nabíjení 3C a ne vždy je nutno nabíjet celých 100 % (z 0 na 100 %), tak by životnost v praxi měla být ještě vyšší. Výrobce také říká, že je možné snížit hustotu na úrovně okolo 60 až 70 kWh/kg (podobně jako u Li-Ion LTO) a i při stále docela rychlém nabíjení 1,5C (za 40 minut) mohou takové články dosahovat životnosti přes 20 tisíc cyklů. Jsou tak ideálním a poměrně levným řešením pro energetická úložiště, kde tolik nezáleží na hmotnostní hustotě. Zástupci společnosti se nechali slyšet, že výrobní procesy jsou velmi podobné jako u Li-Ion, takže příprava linky na výrobu Na-Ion se dá stihnout za nějakých 10-12 měsíců.