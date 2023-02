Krádeže Hyundai a KIA kabelem USB: virál na TikToku a 8 mil. svolaných aut v USA

Už od loňského léta se sociální sítí TikTok šířila videa o tom, jak lze snadno ukrást některé vozy korejských automobilek Hyundai a KIA. V USA totiž některé vozy vyrobené mezi lety 2010 a 2021 využívaly mechanický klíč bez imobilizéru, což se ukázalo být velmi zranitelné. Videa o tom, jak lze tento systém snadno obejít, se stala na TikToku virálními. Stačilo odstranit část palubní desky a dostat se k portu USB-A, do kterého se pak jen zasunul jakýkoli USB kabel. To obešlo standardní startovací systém a dovolilo nastartovat vůz bez klíčku během několika desítek sekund. V případě evropských (ale i kanadských nebo australských) verzí těchto vozů tento systém nebyl používán, ty totiž musí mít imobilizér v základní výbavě ze zákona. V případě USA toto povinné není, automobilky se rozhodily ušetřit a vozy touto technologií (navíc poměrně levnou) v mnoha případech nevybavily.



Vznikla tak výzva "Kia Challenge", kde lidé kradli vozy pro zábavu, což se projevilo 85% nárůstem krádeží vozů těchto značek v Los Angeles a dokonce 9násobkem v Chicagu (v průměru mají vozy Hyundai a KIA bez imobilizéru zhruba dvojnásobek krádeží na 1000 vozů než je standard). Mezi těmito zloději byli mnohdy mladiství, kteří ještě ani neměli řidičák, a tak došlo minimálně ke 14 potvrzeným nehodám ukradených vozů a 8 úmrtím.

Tato bezpečnostní chyba postihuje v USA 3,8 milionu vozů Hyundai a 4,5 milionu aut značky KIA. Hyundai už před několika dny vyhlásil svolávací akci a jeho auta dostanou softwarovou úpravu, jež by měla tomuto způsobu startování zabránit (tzv. "kill switch" pro zapalování bude aktivován zamčením auta a naopak jeho odemčením se deaktivuje, takže by útok neměl fungovat, pokud se zloděj do auta nedostane standardní cestou pomocí centrálního zamykání, resp. klíčkem, který navíc musí být v zapalování). Je nutná návštěva servisu a oprava zabere zhruba hodinu. Automobilky také na skla dají nálepku, která bude informovat případné zloděje o tom, že vůz už byl aktualizován a tento způsob krádeže nebude fungovat.