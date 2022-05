Krebs on Security: Rusko chce hledat IT specialisty i mezi vězni

Nápad je to vcelku jednoduchý, hledat se budou schopní IT pracovníci mezi vězni, kteří by mohli za nízké mzdy pracovat pro lokální firmy. Vzhledem k podstatě jejich práce by přitom mohli pracovat na dálku, jen bychom v tomto případě asi neřekli "z domova", ale spíše "z cely". Lze si přitom představit, že i to by pro samotné vězně mohlo být velice zajímavé a že by zřejmě získali jisté výhody oproti ostatním, byť by spočívaly třeba jen v tom, že nebudou muset na těžké nucené práce.





Krebs on Security se tu přitom odvolává na plán, který měla zveřejnit Ruská vězeňská správa a danou zprávu 27. dubna otiskla řada ruských deníků.

HBO - It’s a Hard Truth Ain’t It

Ruské úřady údajně dostaly k tomuto kroku několik podnětů od podnikatelů, kteří navrhli, aby byli do pracovního procesu zapojeni IT pracovníci, kteří si právě odpykávají svůj trest. To také znamená, že lidé s patřičným vzděláním či znalostmi by byli přednostně využíváni v IT oblasti, nicméně zatím ještě nic takového neprobíhá, respektive na konci dubna ještě neprobíhalo.

Dle Lenta.ru v Rusku dne 21. března existovalo pro IT pracovníky na 95 tisíc volných pozic a tento počet se ve skutečnosti snížil, ovšem prý jen proto, že mnoho ruských společností bylo okolnostmi donuceno změnit své plány i rozpočty. Ovšem i exodus západních firem, z nichž mnohé působily v IT či alespoň zaměstnávaly řadu IT pracovníků, jistě ovlivnil tamní trh, čili řada volných pozic jistě zmizela z nabídky, ale na druhou stranu ze samotného Ruska mizí i IT specialisté. Ti se dle Ruské asociace pro elektronické komunikace chystají nejčastěji do USA, Německa, Gruzie, na Kypr či do Kanady.