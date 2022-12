Krypto-kauza FTX: za půjčených 16 mil. USD si CEO Blocku koupil dům na Bahamách

Mezi kryptoměnovými projekty se najde spousta podvodů a asi bychom se nedivili, kdyby jich byla naprostá většina. Situace kolem platformy FTX ukazuje, že se to může týkat i těch největších. Pokud jde o FTX, ta je kryptoměnovou platformou pro obchodování a další operace s kryptoměnami. Ta se ale dostala do nesnází a nebyla schopna dostát svým závazkům, kde si navíc přisadil hlavní konkurent Binance, který svým zájmem o nákup firmy a pozdějším odvoláním tohoto záměru "run na banku" ještě více zesílil. Firmě tak chybí 8 miliard USD na splacení svých závazků, což asi nebude zrovna jednoduché vyřešit (firma vyhlásila bankrot dle kapitoly 11). Zejména ve světle dalších skandálů nevypadá situace firmy moc růžově. Ten další se týká půjček z firmy Alameda Research (dceřinná společnost FTX) na adresu kryptoměnového magazínu Block.



Na půjčce by nemuselo být nic až tak hodně zvláštního, ale její samotné pozadí ukazuje, že u FTX a přidružených společností se děly zvláštní věci skoro všude, kde jen mohly. Sam Bankman-Fried (dále SBF), dnes už bývalý CEO FTX, totiž přes společnost Alameda Research a další společnosti s ručením omezeným půjčil tyto peníze (dnes už také bývalému) CEO magazínu Block, Miku McCaffreymu. Block se zabývá zpravodajstvím o kryptoměnách a půjčky ze strany kryptoměnových projektů vypadají přinejmenším podezřele. To ale současně neznamená, že musí jít hned o něco nekalého.

Podle McCaffreyho byl Block počátkem roku 2021 ve velmi těžké finanční pozici, a rozhodoval se, zda ho prodat, sloučit nebo restrukturalizovat. Jediný, kdo měl být ochoten půjčit, byl SBF v únoru 2021. Nejprve půjčil 12 mil. USD (přes společnost s ručením omezeným nazvanou MJMCCAFFREY LLC.) a později v lednu 2022 dalších 15 mil. USD (přes společnost Lonely Road). O těchto 27 milionech ale nikdo další ve vedení firmy nevěděl, CEO to nikomu ve firmě neřekl. Ukázalo se akorát to, že díky první půjčce pak McCaffrey v dubnu 2021 vykoupil podíly externích investorů tak, aby se stal většinovým vlastníkem společnosti (a firma tak byla 100% vlastněna svými zaměstnanci bez externích investorů).

O půjčkách se Bobby Moran, nový CEO společnosti, dozvěděl od McCaffreyho teprve před necelými třemi týdny, což se pochopitelně nesetkalo zrovna s kladnou odezvou, obzvlášť když samo médium mělo o této kauze informovat. Není divu, že Mike McCaffrey rezignoval z pozice CEO společnosti za zatajování této skutečnosti, přičemž ho nahradil již zmíněný Moran. Podle Morana nejsou žádné důkazy o tom, že by se McCaffrey snažil jakkoli zasahovat do článků o SBF, FTX nebo Alameda Research. Moran se tak bude snažit restrukturalizovat magazín a vykoupit podíl od McCaffreyho. Jenže tady to úplně nekončí. Letos dostal McCaffrey od SBF ještě jednu půjčku. Ta činila 16 mil. USD, přičemž tu použil ke koupi nemovitosti na Bahamách, kde má, mimochodem, sídlo i společnost FTX.