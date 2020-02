Kryptografickou firmu Crypto AG vlastnily americké a německé tajné služby

Společnost Crypto AG ovšem původně nevznikla jako projekt americké CIA a západoněmecké tajné služby BND. Založil ji ruský emigrant Boris Hagelin, který nejdříve uprchl před Bolševiky do Švédska, odkud ho zase vyhnal příchod nacistů a Hagelin skončil v USA. Tam pro ozbrojené síly vyvinul šifrovací stroj M-209 a po válce se vrátil do Evropy, kde ve Švýcarsku v roce 1952 založil společnost Crypto AG, která pokračovala s vývojem šifrovacích zařízení založených na M-209.

stroj CX-52 od Crypto AG stroj CX-52 od Crypto AG

The Washington Post a ZDF nyní disponují tajnými dokumenty americké CIA, dle nichž se o Hagelinovu firmu začala tajná služba zajímat z důvodu obav, že by její produkty znemožnily odposlechy komunikací ostatních zemí a jejich vlád. Nejdříve tak vznikl plán, jak některé země od pokročilých šifrovacích strojů odstřihnout, takže CIA oslovila Hagelina s návrhem, že ten je bude do různých zemí dodávat pouze s jejím svolením, přičemž získá finanční kompenzaci.

Toto opatření fungovalo do 60. let, ovšem kolem roku 1965 si v CIA uvědomili, že by se věci mohly výrazně změnit poté, co by Hagelin odešel na odpočinek, nebo zemřel. Kvůli tomu začala užší spolupráce s Crypto AG a v té době také byly mechanické šifrovací stroje nahrazeny elektronickými, jež měla pomoci navrhnout samotná CIA tak, aby měla možnost rozluštit zakódované zprávy.

V roce 1969 ovšem služby CIA a BND společnost Crypto AG rovnou koupily, a to prostřednictvím jisté lichtenštejnské právnické firmy. Od té doby tak Crypto AG fungovala už zcela pod vedením tajných služeb a dodávala šifrovací zařízení i do Argentiny, Libye, Iránu, Brazílie, Indie, Egypta a dalších zemí. Ovšem na konci 80. let byl prezident Ronald Reagan až příliš specifický v tom, jak se Libye radovala z teroristického útoku v Berlíně a Irán pojal podezření, že šifra strojů Crypto AG byla prolomena. Po devět měsíců pak zadržoval prodejce firmy Crypto AG.

Samotná BND se z firmy stáhla již na začátku 90. let, ale CIA ji měla pod kontrolou až do roku 2018, kdy Crypto AG byla zrušena. Její produkty se ale stále leckde používají.

Ceny souvisejících / podobných produktů: