Kryptoměna Shiba Inu za týden vyletěla o cca 400 %, může za to Elon Musk?

Hodnota mnoha kryptoměn v poslední době opětovně dost roste, např. Bitcoin byl ještě před 3 týdny pod 40 tisíci USD a nyní už dotírá na 60tisícovou hranici (aktuálně okolo 57 tisíc USD). Velký zájem je ale o tzv. "meme coiny", které odstartoval především Dogecoin. O tom mluvil dost často Elon Musk, který na toto téma napsal i několik tweetů. Nyní to vypadá, že si našel další "psí" kryptoměnu. Tou je Shiba Inu, která vznikla v reakci na Dogecoin a dosud se potácí v naprosto zlomkových hodnotách vůči dolaru. Za říjen ale vyrostla na několikanásobek a otázkou je, zda v tom má opět prsty Elon Musk, který počátkem října zveřejnil tweet se psem Shiba Inu v předním kufru (frunku) Tesly. K fotografii psa přidal jen popisek Floki Frunkpuppy .



V době vydání tohoto tweetu (4. října 3:41 ráno našeho času) měla kryptoměna hodnotu cca 0,0000085 USD, o 3,5 dne později už dosáhla maxima 0,0000349 USD, což je více než 4násobek. Zejména laická veřejnost okamžitě přičítá tento nárůst výhradně Elonu Muskovi, nicméně odborníci většinou hovoří o tom, že tento tweet sice svou nepopiratelnou úlohu měl, ale přesto byl jen jedním střípkem z mnoha.

graf vývoje ceny Shiba Inu, zdroj: coinmarketcap.com

Shiba Inu rostla už asi tři dny předtím, kdy nabrala zhruba 20 %, a ani po Muskově tweetu se zhruba půl dne nic významného nedělo. I ostatní kryptoměny v tomto období rostly (velký skok zaznamenal i Dogecoin, a to před tweetem i po něm), podobně tak se na přelomu září a října rozhořel i zájem o Bitcoin. Ani jedna z nich ale nevyskočila o násobky jako Shiba Inu, nicméně často se zmiňuje to, že nemusí jít jen o Muskův tweet, ale že lidé také chtějí ukládat své prostředky mimo klasický finanční systém a kryptoměny jsou lákavou možností, jak toto učinit. V případě kryptopměn a meme coinů zejména mnoho z nich doufá v zázračné zbohatnutí, takže se připojují k nákupní vlně, což ceny dále tlačí nahoru. Ale to pochopitelně neznamená, že se tak bude dít napořád.



Shiba Inu již trochu spadla a drží se okolo 0,0000300 USD, ale i to stačí na to, aby to byla 15. nejhodnotnější kryptoměnou na světě s tržní hodnotou 11,9 mld. USD. Tím se třeba blíží takové firmě, jako je American Airlines.

