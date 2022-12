Kryptoměnová těžařšká firma Core Scientific bankrotuje, akcie letos spadly o 99 %

S kryptoměnami se v posledních měsících pojí zejména bankroty firem, které s nimi pracují. Nyní tu máme další takový případ. Tentokrát to není žádná kryptoměnová půjčovna, ale těžařská firma Core Scientific. Ta zažádala o ochranu před věřiteli a vyhlásila bankrot podle kapitoly 11. Firmě se dlouhodobě nedaří a jen za letošek cena jejích akcií spadla o 99 %. Na počátku ledna byla hodnota 11,2 USD, předevčírem byla dokonce jen 0,051 USD, což je 99,5% pád proti začátku roku. Hodnota firmy tak spadla ze 4 mld. USD jen na nějakých 18 mil. USD a investoři tak v podstatě přišli o celou svou investici do společnosti (těch pár desetin procenta snad ani nestojí za řeč). Dnes hodnota sice nejprve rostla až na 0,145 USD za akcii (a zhruba +65 % oproti včerejšku), ale už to zase spadlo dokonce k 0,11 USD a je otázkou, kde to bude za pár minut, až budete číst tyto řádky.



Firma podle svých slov stále vykazuje pozitivní peněžní tok (cash flow) a těžba je zisková, takže chce nadále pokračovat v činnosti a těžit kryptoměny, zatímco se bude snažit vylepšit své hospodaření a způsob, jak dostát svým závazkům. Nedokáže totiž vydělávat tak rychle, aby dokázala splácet dluhy za pronájmy zařízení. Poslední vývoj totiž firmu zasáhl na dvou citlivých místech, a to negativně na příjmech i výdajích. V případě příjmů je to fakt, že se se těžba stává stále složitější a méně ziskovou i kvůli padajících cenám kryptoměn (např. Bitcoin je už jen za 16800 USD). Pokud jde o náklady, ty se naopak zvyšují, protože v poslední době roste cena elektrické energie.