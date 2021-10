Lansweeper: méně než polovina podnikových PC může provozovat Windows 11

Průzkum společnosti Lansweeper se měl týkat celkem šedesáti tisíc firem či organizací a jejich 30 milionů PC, která by se dala označit za podniková či prostě pracovní oproti domácím počítačům. Otázka byla jednoduchá a týkala se toho, zda je jejich hardware připraven pro Windows 11, což se týká nejen potřebných procesorových generací a TPM, ale také potřebné kapacity RAM, i když lze uvažovat o tom, že většinou bude rozhodující právě stáří celé platformy a jejího procesoru.

Na to ukazují i čísla, dle nichž by z hlediska kapacity RAM bylo připraveno 91 % podnikových počítačů, ovšem co se týče požadavků na TPM, už je to pouze 52,2 % (ovšem s velkou "šedou" zónou nejistoty), ale celkové hardwarové požadavky pro instalaci Windows 11, čili včetně omezení z hlediska procesorových generací, splnilo jen 44,4 % počítačů.

To jsou ovšem fyzické počítače, přičemž ve světě virtuálních strojů je situace dle Lansweeperu zcela jiná a jen 0,23 % těchto systémů splňuje požadavek Windows 11 na TPM 2.0. Je ale zřejmé, že ve velkém počtu případů půjde jen o problém nastavení, aby TPM byly pro virtuální počítače přístupné.

Z těchto dat je tak zřejmé, že mnoho společností se rozhodne na Windows 11 v brzké době nepřejít už jen proto, že to bez výměny hardwaru nebude možné. Respektive to možné bude, ale samozřejmě s vyhlídkou toho, že počítače pak zůstanou oficiálně bez podpory, takže mezi tím a naprostým zákazem už není velký rozdíl. Windows 10 měly přitom mnohem volnější požadavky a především nehrozilo, že by Microsoft někomu kvůli zastaralému hardwaru odepřel i bezpečnostní aktualizace.



Nicméně ještě uvidíme, jak se situace vyvine, neboť Microsoft uvedl, že bezpečnostní aktualizace pro Windows 11 běžící na "zastaralém" hardwaru mohou být odepřeny a ne že jistojistě budou. Z postoje firmy ale vyplývá, že nějaké citelné ústupky v tomto ohledu očekávat spíše nemůžeme.

