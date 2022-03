Lapsus$ opět útočí, tentokrát vyšetřuje následky firma Microsoft

Dle serveru Bleeping Computer má jít o průnik do systému, kde jsou uskladněny zdrojové kódy platformy AzureDevOps. Jde tu v podstatě o následek jediného příspěvku, který se objevil na Telegramu a později na Twitteru , který ukazuje následující screenshot. Ten se týká úložišť různých projektů jako Bing či Cortana, ale je těžké říci, co vůbec lidé z LAPSUS$ ukradli či mohli ukrást.

Microsoft se už k této události vyjádřil a dal vědět, že únik takovýchto informací nepředstavuje riziko pro uživatele jeho produktů. Firma totiž přímo počítá s tím, že někdo nepovolaný by se mohl dostat k celým zdrojovým kódům, čemuž je jistým způsobem přizpůsoben jejich vývoj.

Na druhou stranu je zřejmé, že díky zdrojovým kódům mohou hackeři lépe hledat případné chyby či slabiny, s jejichž pomocí by mohli zaútočit právě na uživatele produktů Microsoftu. A jde také o to, co dalšího mohlo uniknout společně se zdrojovými kódy, ostatně i v případě NVIDIE byly ukradeny certifikáty , které se dají použít pro podepisování malwaru a jeho šíření pod nosem antivirových systémů. Právě na těchto datech může LAPSUS$ vydělávat, pokud se rozhodne je prodat.