Lenovo ukázalo ve specifikacích chystanou RTX 3070 Ti se 16 GB

GeForce RTX 3070 Ti se totiž objevila ve specifikacích desktopu Lenovo Legion T7 34IMZ5. Není samozřejmě vyloučeno, že je to celé chyba a omyl, ovšem tato karta byla zmíněna hned několikrát, jak ukazují následující obrázky.

Na kartě GeForce RTX 3070 Ti je totiž podivné právě to, že má nabídnout 16 GB paměti GDDR6. Tedy buď GDDR6, nebo GDDR6X, neboť Lenovo mezi tím nerozlišuje, jak ukazují řádky s GeForce RTX 3080. Jde ale pochopitelně o něco jiného, a sice o kapacitu. Ta by totiž byla o celých 6 GB vyšší než v případě výrazně výkonnější karty RTX 3080, což vypadá přinejmenším podivně.

Může tak jít o chybu a ve skutečnosti o kartu GeForce RTX 3080 Ti, kterou bychom očekávali spíše. Jenomže to není pravděpodobné vzhledem ke kapacitě 16 GB, jež jasně ukazuje na 256bitovou sběrnici, na kterou by NVIDIA musela slevit z 320bitové.

Takže budeme spíše předpokládat, že o chybu nejde a skutečně se chystá RTX 3070 Ti a pak je rozumné uvažovat i o tom, že vedle ní ale dorazí také RTX 3080 Ti, a to se 20 GB paměti na své 320bitové sběrnici, neboť kdyby nedorazila, pak by nabídka NVIDIE vypadala velice podivně. Ta přitom už tak nabídkou verzí Ti, pokud skutečně budou přichystány, nasadí mnoha zákazníkům brouka do hlavy a ti budou přemýšlet, zda se jim zvláště do budoucna vyplatí investovat do karty s vyšší kapacitou paměti. Krom toho by ale Ti verze pochopitelně měly mít i výkonnější GPU, pro což bezpochyby existuje prostor z hlediska počtu CUDA (a jiných) jader.



RTX 3070 Ti nakonec může dostat označení RTX 3070 Super, což dle VideoCardz dosud není jasné, ale to je na celé věci nejméně podstatné. Spíše se můžeme ptát na to, jakou cenovku by taková karta dostala. Na jednu stranu se přímo nabízí částka 600 dolarů, čili na půli cesty mezi RTX 3070 a RTX 3080, ale na druhou stranu by právě RTX 3080 byla z hlediska kapacity paměti v jasné nevýhodě. Uvidíme, v každém případě z technického hlediska není RTX 3070 s o chlup lepším GPU a dvojnásobnou kapacitou paměti vůbec žádný problém, záleží jen na vůli NVIDIE.

Ceny souvisejících / podobných produktů: