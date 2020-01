Lenovo uvádí hranato-oblý monitor ThinkVision T34w-20

Lenovo ThinkVision T34w-20 je přitom už dle svého zařazení pracovní monitor, přičemž dle použití ultraširoké a prohnuté obrazovky bychom mohli hádat spíše to, že půjde o herní model či prostě LCD pro domácnost. Nicméně o herní model zcela jistě nejde, jak ukazují specifikace a výbava.

Nicméně i dle designu tu máme pracovní monitor, který jednoznačně jde ve šlépějích produktů Think* a vyznačuje se tím, že se výrobce nebojí ostrých hran a pravých úhlů. A samozřejmě je to také obvyklá barevná kombinace černé či velice tmavě šedé s trošinkou sytě červené.

ThinkVision T34w-20 nabídne na 34" úhlopříčce rozlišení 3440 x 1440, jas až 350 nit, pozorovací úhly 178 stupňů v obou směrech, obnovovací frekvenci 60 Hz a odezvu 6 ms. Použit byl panel typu VA se zakřivením 1500R, který dokáže z 99 % pokrýt barevný prostor sRGB, takže místo na stole grafika si toto LCD jen těžko najde.

Není tu podpora žádné synchronizace s výstupem grafické karty a bohužel ani funkce jako Picture in Picture a Picture by Picture. Využít můžeme tři vstupy, a to DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 a USB typ C, v jeho případě je dobrá zpráva, že umí zásobit napojený notebook až 75 W. Pak už je přímo nezbytné, aby byl monitor vybaven také USB hubem, který zde je, a to čtyřportový s USB 3.0. Z fotografie je také zřejmé, že tu máme flexibilní stojan s nastavením výšky a pak i s možností obrazovku natočit a naklopit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: