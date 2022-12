Lenovo uvedlo dva mini-LED monitory ThinkVision P27pz-30 a P32pz-30

Společnost Lenovo představuje dva nové monitory mini-LED. Menší z nich je 27" varianta ThinkVision P27pz-30, která má 1152 stmívacích zón, větší 32" verze ThinkVision P32pz-30 jich má 1200. Oba dva podporují 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů, ve skutečnosti ale 8bit+FRC), pokrývají 98 % barevného prostoru DCI-P3, 99 % Adobe RGB a 80 % BT2020. Mají také shodně rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů) a podporu standardu DisplayHDR 1000, typický jas je 600 nitů, špičkový pak 1200 nitů a u obou máme také klasickou obnovovací frekvenci 60 Hz. Statický kontrast dosahuje hodnoty 1000:1 a monitor je kalibrován z výroby s barevnou přesností Delta E<1.



Monitory mají dva porty HDMI 2.1 a dva DP1.4 (jeden pro řetězení). Nechybí ani 3,5mm audio jack a najdeme tu také 1Gbit port pro Ethernet. Pokud jde o USB hub, ten obsahuje 4 porty USB-A 3.2 Gen2 (jeden BC1.2) a jeden USB-C 3.2 Gen2 s 15W PD. Máme tu ale také jeden port USB-C 4, který podporuje dokonce 140W PD a zvládne tak napájet i hodně hladové notebooky pro tvůrce s výkonnými GPU. K dispozici jsou funkce KVM Switch i PIP/PBP.

Pokud jde o polohování, to je možné náklonem od -5° do +23,5°, do stran v rozsahu +/-45°, výškově jde o 155 mm, máme tu i funkci pivota a možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm. Ceny novinek byly stanovena na 1699 USD, resp. 1999 USD. Na trhu je ale hned tak neuvidíme, prodej totiž bude zahájen až v srpnu 2023.