Letos na trh poputuje téměř 430 miliard nových čipů, růst trošku zpomalí

Společnost IC Insights tak předpovídá, že letos se na trh dostane 427,7 miliard nových čipů, což představuje oproti předchozímu roku nárůst o 9,2 procent. Následující graf přitom podrobně ukazuje vývoj posledních let, v němž je jasně vidět propad způsobený pandemií a také můžeme pozorovat, jak růstové tempo pokračuje nyní dále v podstatě nepoznamenané poklesem v letech 2019 a 2020. Zrovna za pokles v roce 2019 ale Covid-19 pochopitelně nemůže, neboť se významně rozšířil až v roce 2020. Nicméně jde o to, že především 22procentní růst v roce 2021 vzniklé manko sám o sobě dohnal, přičemž kapacity stále nestačí celkové poptávce, a to i přes předpokládaný růst v letošním roce.

Počet 427,7 miliard čipů pochopitelně představuje historický rekord, což není nic výjimečného, neboť rekordní je téměř každý rok a v příštích několika letech se to těžko změní, pokud půjde vše podle předpokladů.

Dle World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) existuje celkem 33 hlavních kategorií počítačových čipů a pouze tři z nich má letos potkat pokles ohledně počtu dodaných na trh. Jde o paměti SRAM, DSP (Digital Signal Processor) a Gate Array. Zbylých třicet vykáže růst a dvanáct pak vyšší než průměrných 9,2 procent.

I proto není snadné mluvit obecně o dostatku či nedostatku čipů a je třeba rozlišovat. S potěšením lze říci, že v případě PC hardwaru je to nejhorší snad už za námi, ale na velký výprodej to také nevypadá. Nedostatek zasáhl v podstatě celou generaci grafických karet GeForce Ampere a Radeon RDNA2 a nedivili bychom se, kdybychom si to s nástupem nové generace zopakovali. Přinejmenším ale můžeme reálně očekávat to, že grafické karty budou do budoucna obecně dražší a také na provoz náročnější hardware (napájení, chlazení, spotřeba). Nastupují také zatím stále ještě drahé paměti DDR5 a firmy obecně mluví o tom, že nedostatek čipů bude zcela jistě tématem pro celý tento rok.

Společnost IC Insights přitom očekává, že roční růst počtu dodaných čipů na trh v příštích letech zpomalí a až do roku 2026 bude cca 7procentní.