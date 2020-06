Letos žádné nové Core X a ani 11. generace Core S?

Máme tu tak novou roadmap, která se tváří vcelku věrohodně a neobsahuje žádné senzace, takže ani není důvod ji označit za falešnou, i když k těmto neoficiálně zveřejněným informacím je nutné vždy přistupovat s obezřetností.





Roadmap se týká třech procesorových sérií, čili X Series, S Series a H Series, což je jednak skupina HEDT procesorů, pak běžných desktopových a pak hlavní série mobilních. V případě posledních dvou jmenovaných máme už pro první pololetí jasno, nastoupila 10. generace Core s až 10 jádry v případě desktopových a 8 jádry u mobilních procesorů.

Jde ovšem o to, že roadmap pro letošek neobsahuje žádné nové Core X Series, čili další HEDT procesory firmy Intel dle této roadmap dorazí přinejlepším na začátku roku 2021, ovšem to se dalo očekávat. Nejnovější X Series jsou z října předchozího roku a vede je 18jádrový model Core i9-10980XE, který je na samotném vrcholu možností generace Skylake HCC (High Core Count). Pak už jsou jen XCC (eXtreme Core Count), které se už dříve dostaly do HEDT sektoru, ale to Intel pouze využil své serverové Xeony s až 28 jádry.

Čili pokud by měla přijít další 14nm generace Core X Series, pak s využitím HCC čipů by mohla nabídnout leda jen ještě o chlup vyšší takty, takže bychom se opravdu nedivili, kdyby Intel v tomto sektoru složil své zbraně do té doby, než bude mít něco podstatně lepšího na lepším výrobním procesu. Nyní totiž nemá co postavit ani proti 32jádrovému Threadripperu, natož pak proti 64jádrovému.

V případě desktopových Core S Series tu byla možnost, že dnešní Comet Lake-S budou ještě letos doplněny řadou Rocket Lake-S. Ta bude určena pro stejné desky s LGA 1200, jaké dnes už proudí na trh, ale nová roadmap ukazuje, že RKL-S by mohly řadu CML-S spíše nahradit, než doplnit, a to někdy v průběhu příštího roku. Očekává se ale od nich maximální počet osmi jader, čili o dvě méně, než Intel nabízí nyní, ovšem má jít už o mnohem výkonnější jádra.

Tak či tak to vypadá, že Intel má pro letošek v případě hlavních třech procesorových platforem pro spotřebitele splněno a míč je nyní na straně firmy AMD. Do toho ovšem nepočítáme brzký souboj, který svedou generace AMD Renoir a Intel Tiger Lake, ale ten bude sveden spíše v ultramobilním sektoru.

