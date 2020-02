Letošní Computex je stále v plánu, zatím

Na Computexu 2020 by měly být představeny zásadní novinky od společnosti AMD. Očekáváme jednak už prezentaci procesorů generace Zen 3, ale také nové Navi, přesněji refresh dnešních Radeonů a také zbrusu nové výkonné Radeony. Pak je to samozřejmě také Intel s ještě důležitější novinkou v podobě prvních grafik generace Xe, které by na Computexu mohly být představeny a možná dorazí také NVIDIA se svými herními novinkami, ale o těch bychom mohli slyšet možná ještě dřív.

Nyní se už přitom běžně mluví o tom, jak šířící se koronavirus 2019-nCoV může ovlivnit nejen průmysl na Dálném východě, ale také akce, na něž se sjíždí velké množství lidí. V jejich případě bude vše pochopitelně záviset na tom, jak se bude šířit nákaza a jaké bude představovat nebezpečí. Ostatně od Computexu 2020 nás dělí ještě necelé čtyři měsíce.

Computex v Tchaj-pej pořádá TAITRA, od níž jsme se nyní dozvěděli, že zatím nepočítá se změnami ve svém programu a že veškeré akce určené pro návštěvníky z celého světa se budou konat s přísným dohledem na bezpečnost se splněním všech nařízení ohledně veřejného zdraví.

Právě Computex už ale jednou musel být kvůli nákaze odložen, a to v roce 2003, kdy propukla epidemie SARS, s níž už můžeme 2019-nCoV plně srovnávat, přičemž počet mrtvých už je vyšší. Tehdy byl veletrh odsunut do září, nicméně je pravda, že v případě SARS bylo na Tchaj-wanu potvrzeno 346 infikovaných lidí, zatímco nyní je to zatím pouze 11 případů. Ale jak už bylo řečeno, záviset bude především na dalším vývoji situace.

Konečné rozhodnutí o tom, zda se letošní Computex bude konat v obvyklém termínu, padne někdy v polovině dubna, aby zúčastněné firmy měly možnost reagovat. Možnosti jsou takové, že veletrh proběhne podle plánu, anebo v nějakým způsobem omezeném režimu, anebo bude jeho konání odsunuto na pozdější datum. Mezi daná omezení může patřit především zákaz návštěv (včetně vystavovatelů) z pevninské Číny, což TAITRA ostatně už aplikovala v případě veletrhu TAIPEI CYCLE, který je z hlediska návštěvníků oproti Computexu asi pětinový.

