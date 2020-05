Levné desky s AMD A520 očekáváme v září

AMD už dlouho nevyslalo na trh základní desky s opravdu novým low-endovým čipsetem, ostatně ani nebyl důvod, protože i v případě lepších a dražších sad je těžké přinést něco nového, natož pak aby se vylepšovaly low-endové sady, v jejichž případě to může ještě spíše skončit jen pouhým přeznačením.

Vedle toho není AMD ani svázáno tím, aby nové desky přinášelo na trh v době, kdy se objevují i jeho nové procesory. Původní AMD A320 tak mohou posloužit v rámci prvních dvou generací procesorů Ryzen 1000 a 2000, případně i pro APU Ryzen 3000. Tak alespoň vypadá podpora ze strany AMD, ovšem snadno najdeme i takové desky s A320, které podporují i procesory Ryzen 3000, čili moderní Matisse, například Asus Prime A320M-K či jiné.

Čipová sada AMD A320 je ale přeci jen už z roku 2017, takže si zaslouží oživit, což tak bude platit i pro nabídku základních desek. Očekávat můžeme nástupkyni v podobě A520, takže v takovém případě už tu budeme mít celou moderní trojku společně se zbrusu novou B550 a již starší X570.

Desky s B550 přitom přichází s omezenou podporou rozhraní PCIe 4.0, kterou od A320 asi očekávat nemůžeme. Ostatně půjde o vhodný čipset zvláště i pro nová APU Ryzen 4000, která PCIe 4.0 nejspíše nenabídnou také. Ale uvidíme.

Dalo by se také usuzovat, že A520 by jednoznačně měly být určeny i pro procesory generace Zen 3 "Vermeer", které očekáváme v druhé polovině tohoto roku, a to zvláště pro ty levnější a slabší a bez možnosti přetaktování, kterou nabízí desky se střední a vyšší třídou čipsetů. Dle zdroje však máme počítat s tím, že A520 naopak procesory (ne APU) série Ryzen 4000 podporovat nebudou, ale osobně bych si v tomto případě raději počkal na oficiální informace firmy AMD.

Uvidíme tak v září, zda se server Digitimes strefil. V každém případě se stále více ukazuje, že druhá polovina tohoto roku bude z hlediska nového PC hardwaru velice plodná a také se ze stejné zprávy dozvídáme, že procesory Ryzen 4000 "Vermeer" dorazí spíše dříve než později. To znamená jejich dostupnost na konci 3. kvartálu (září), anebo na začátku 4. kvartálu (říjen). Dříve se mluvilo spíše až o závěru roku.

