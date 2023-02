Levný chipset AMD A620: má podporovat přetaktování pamětí, ale ne CPU

Společnost AMD chystá novou low-endovou čipovou sadu A620, která by měla pomoci dostat Socket AM5 a procesory Ryzen 7000 do přijatelnějších cenových hladin. Nyní se dozvídáme také to, co vše by měla nabízet a co naopak bude na tomto chipsetu zapovězeno. Má např. podporovat celých 28 linek PCIe z procesoru, ale zatímco B650 je podporuje ve verzi Gen5, A620 má umět jen Gen4. Vzhledem k tomu, že i PCIe Gen4 je velmi rychlým standardem nad možnostmi většiny použitého hardwaru, nelze čekat nějaký výraznější pokles výkonu. Pokud jde o PCIe linky ze samotného chipsetu, zde se udrží 8 linek, ale z Gen4 u B650 se spadne na Gen3.



Co se týče podpory USB portů, zde se z najdou max. 2 porty USB 3.2 Gen2 (B650 může mít 6 těchto portů nebo jeden ve verzi Gen2x2 a 4 ve verzi Gen2), dále má A620 podporovat dvojici USB 3.2 Gen1 a 6 portů USB 2.0. Oproti B650 přijde i o podporu Crossfire a přetaktování CPU, nicméně bude podporovat overclocking pamětí RAM (např. standard AMD EXPO). Zůstane pochopitelně podpora pamětí DDR5.